С круизного лайнера пересадят на лодки

С круизного лайнера пересадят на лодки
С круизного лайнера пересадят на лодки
Сегодня, 12:22ОбществоФото: https://pixabay.com
К маю 2022 года на Камчатку, Сахалин и Курилы появятся круизные маршруты.

Специально под них выбран современный лайнер вместимостью 198 пассажиров, который сейчас находится в территориальных водах Чили.

Как стало известно Национальному туристическому порталу «Раша Травел», сейчас идет работа над созданием 20 вариантов круизных маршрутов. Они рассчитаны на разную длительность — от 4 до 20 дней. Уже известно, что во время стоянок круизного теплохода в необжитых местах туристы смогут высаживаться на берег без причалов — с помощью специальных лодок.

Открыть продажи туров планируется в октябре 2021 года.

Сюжеты:
Приморье
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