С круизного лайнера пересадят на лодки

Как стало известно Национальному туристическому порталу «Раша Травел», сейчас идет работа над созданием 20 вариантов круизных маршрутов. Они рассчитаны на разную длительность — от 4 до 20 дней. Уже известно, что во время стоянок круизного теплохода в необжитых местах туристы смогут высаживаться на берег без причалов — с помощью специальных лодок.