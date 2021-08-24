Столицу Дальнего Востока поставили в один ряд с федеральной и культурной столицами

Вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи, Владивосток занял свое место в десятке лучших туристических направлений России в 2021 году, по версии одного из сервисов онлайн-бронирования жилья.

Составители рейтинга отдельно отметили, что спрос на посуточную аренду жилья во Владивостоке растет постоянно. По словам гендиректора сервиса Юрия Кузнецова, особо заметна динамика стала в августе. Он это связал с двухлетним закрытием границ, из-за чего россияне стали внимательней присматриваться к менее традиционным туристическим направлениям. Второй, немаловажный фактор этого года — грядущий Восточный экономический форум (ВЭФ). Кстати, мэр Владивостока Константин Шестаков не так давно отметил, что ВЭФ — это еще одна возможность преобразить город и сделать его комфортным. По всей столице Дальнего Востока, перед стартом ВЭФ, идут ремонтно-строительные работы по благоустройству, реконструкции улично-дорожной сети, приводятся в порядок дворы и фасады зданий. На острове Русском строят пешеходные и велодорожки, закуплено оборудование для лыжной трассы, идет ремонт пирсов набережной Спортивной гавани.

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