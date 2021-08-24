Столицу Дальнего Востока поставили в один ряд с федеральной и культурной столицами

Столицу Дальнего Востока поставили в один ряд с федеральной и культурной столицами
Столицу Дальнего Востока поставили в один ряд с федеральной и культурной столицами
Сегодня, 09:19ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи, Владивосток занял свое место в десятке лучших туристических направлений России в 2021 году, по версии одного из сервисов онлайн-бронирования жилья.

Составители рейтинга отдельно отметили, что спрос на посуточную аренду жилья во Владивостоке растет постоянно.

По словам гендиректора сервиса Юрия Кузнецова, особо заметна динамика стала в августе. Он это связал с двухлетним закрытием границ, из-за чего россияне стали внимательней присматриваться к менее традиционным туристическим направлениям. Второй, немаловажный фактор этого года — грядущий Восточный экономический форум (ВЭФ).

Кстати, мэр Владивостока Константин Шестаков не так давно отметил, что ВЭФ — это еще одна возможность преобразить город и сделать его комфортным. По всей столице Дальнего Востока, перед стартом ВЭФ, идут ремонтно-строительные работы по благоустройству, реконструкции улично-дорожной сети, приводятся в порядок дворы и фасады зданий. На острове Русском строят пешеходные и велодорожки, закуплено оборудование для лыжной трассы, идет ремонт пирсов набережной Спортивной гавани.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостоктуризмВЭФрейтингПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы