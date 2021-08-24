В Приморье оценили платформу «Лицей» от Ростелекома

За год на Дальнем Востоке число пользователей платформы «Лицей» от компании «Ростелеком» увеличилось почти в четыре раза — до 16 тысяч. В Приморье к ресурсу подключено более 4 тысяч школьников — это самый высокий показатель среди регионов ДФО.

Накануне нового учебного года Ростелеком предлагает оформить ежемесячную подписку на ресурс за 199 рублей. Как пояснили в компании, «Лицей» предоставляет качественный образовательный контент для учеников 1–11 классов и позволяет заниматься удаленно по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Так, в онлайн формате с помощью сервиса Ростелекома ученики могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы). Видеоуроки программы разработали и провели лучшие российские учителя, преподаватели, методисты, ведущие специалисты в сфере образования и науки. В «Лицее» предусмотрены и развивающие курсы. В одноименном разделе школьники узнают о блокчейне и интернете вещей, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить финансовую грамотность, креативность, речевые и другие навыки. Платформа также помогает школьникам определиться с будущей профессией. В специальном курсе «Моя профессия» представлены наиболее востребованные современные профессии: маркетинг, ИТ и дизайн. — Онлайн-образование — неотъемлемая часть основного учебного процесса. Контент, представленный в «Лицее», будет круглосуточно доступен школьнику в любом месте, где есть доступ в интернет. Также «Лицей» помогает родителям лучше понимать своих детей, быть в курсе их успехов и предрасположенностей в учебе, — комментирует директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. Кроме того, до 31 августа при оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» в подарок до конца года. Чтобы принять участие в акции, надо: создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте. Оформив подписку, пользователи получают индивидуальное сопровождение от команды «Лицея», скидки от партнеров из лучших российских образовательных онлайн-проектов, доступ к электронной библиотеке знаний по всем предметам, к дополнительным курсам и развлекательным учебным материалам.

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