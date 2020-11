"Алло, мы вас очень внимательно слушаем…"

Телефон доверия для детей работает в Приморском крае уже 20 лет

Телефон доверия для детей работает в Приморском крае уже 20 лет Благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы рожать детей жители края стали охотнее. Однако после рождения начинается долгий период воспитания и совместного проживания с маленьким человеком, у которого тоже бывают проблемы, плохое настроение и свое мнение. Первого февраля 1999 года в Приморье впервые заработал телефон доверия Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды». В сентябре 2010 года по инициативе Департамента труда и социального развития Приморского края и поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждение подключено к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия. Психологи готовы проконсультировать обратившихся круглосуточно. В 2019 году в службу уже поступило свыше 5000 звонков. Заведующая отделением помощи семье и детям реабилитационного центра «Парус Надежды», руководитель телефона доверия Яна СВИСТУНОВА рассказала корреспонденту «Золотого Рога» о принципах работы, что такое «Социальный патруль» и почему работники с пониманием относятся к детским розыгрышам. - Яна Николаевна, расскажите, пожалуйста, о принципах работы любого телефона доверия. - Оказание помощи основано на принципах анонимности, открытости и доступности, конфиденциальности и профессионализма, что способствует установлению доверительных отношений, доброжелательного диалога, направленного на мобилизацию интеллектуальных, духовных и физических ресурсов личности, обратившейся за помощью в кризисном состоянии. Психологи-консультанты, работающие в нашей службе, владеют навыками эмпатического слушания, принципами и приемами психологического консультирования, умеют задавать вопросы и предоставляют абоненту необходимые ему сведения. Часто, если человек уже получил консультацию по телефону доверия, он готов идти дальше, и здесь ему предлагает поддержку наша служба сопровождения семьи на базе отделения помощи семье и детям «Семь-Я». Она позволяет не только оказывать социальные услуги, но и правовую помощь, услуги в сфере образования, привлекая другие ведомства, а наши специалисты выступают уже кураторами. Сюда перенаправляются сложные звонки. Если у родителей возникает проблема с трудоустройством, накопились долги за квартиру или у ребенка обнаружили признаки наркотической зависимости, мы смотрим, каких специалистов нужно задействовать - клинических психологов, юристов, медиков, - и составляем программу индивидуального сопровождения семьи. - Какова главная цель работы телефона доверия? - Главная цель работы всех Телефонов доверия в мире - работать на благо детей и взрослых, нуждающихся во внимании и защите. Работа специалистов позволяет несовершеннолетним и родителям обсудить свои проблемы, повышая уровень их безопасности. На телефон доверия могут позвонить дети и подростки в случаях возникновения острых конфликтных ситуаций со сверстниками и родителями, переживания чувства одиночества, непонимания, отчаяния, в случаях жестокого обращения и насилия, а также могут обращаться и родители по проблемам взаимоотношений с детьми и другими вопросами, требующими безотлагательной, экстренной помощи специалистов. - Имеете ли вы право обращаться в правоохранительные органы, органы опеки? - Да, имеем. Это важное условие работы, если есть угроза жизни и здоровья ребенку, мы вынуждены обращаться в соответствующие инстанции. - Как уговорить ребенка обратиться за помощью? - Бывает так, что ребенок терпит издевательства, унижения, делает вид, что не замечает, но от этого легче не становится. Постепенно ребёнок начинает терять уверенность в себе, сомневаться в своих достоинствах, появляются депрессивные настроения. Зачастую, по ряду причин, он не может обратиться за помощью к значимому близкому. Не нужно его уговаривать, основная задача специалиста в работе с пострадавшим ребенком - в том, чтобы он осознал, что это - не норма, и понял как нужно поступать в подобных случаях, определить, кто из его окружения может помочь. У нас есть служба экстренной социально-психологической помощи - «Социальный патруль». Мы подключаем ее, если ситуация требует острого реагирования. Например, когда ребенок подвергается буллингу в классе, школе, наши специалисты могут приехать в школу, поговорить с классным руководителем, провести беседы, тренинги с ребятами. Задача специалистов – предотвращение случаев жестокого обращения по отношению к детям. В состав службы могут входить представители разных направлений и ведомств: психологи, социальные педагоги, сотрудники полиции, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства, медицинских и образовательных учреждений. Кроме экстренных случаев специалисты службы проводят плановые обследования семей, находящихся в социально опасном положении. Если ситуация вызывает тревогу, информация передается в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для более детальной работы с семьей. - Можно ли как-то узнать потом, помог диалог или нет, ведь звонки анонимные? -Часто абоненты перезванивают и сами делятся новостями о том, как изменилась их жизнь. - Бывают ли розыгрыши? - Да, такие звонки для нашей службы не редкость, и мы к ним относимся с пониманием. Волна подобных звонков часто проходит после выезда специалистов мобильных бригад. После таких поездок дети часто звонят с розыгрышами просто для того, чтобы убедиться, что телефон горячей линии и правда работает. - Расскажите про работу выездных бригад подробнее, пожалуйста. - Более 5 лет по Приморскому краю «путешествует» выездная мобильная бригада «Друг, помощник, консультант», основной целью которой является организация комплексной помощи сельским семьям и детям. Необходимость таких выездов обоснована тем, что в отдаленных сельских районах недостаточно развита социальная инфраструктура, часто семьи лишены информационно-методической, профессиональной лечебно-профилактической, реабилитационной, социально-педагогической, психологической помощи. Оказанием выездной помощи родителям с детьми занимается междисциплинарная команда специалистов. Состав мобильной бригады может меняться в зависимости от проблемы, но, как правило, в команде - психолог, логопед, дефектолог, специалист по социальной работе, методист Приморского центра профилактики и борьбы со СПИД. Командный принцип работы позволяет осуществить комплексный социальный, психологический, педагогический подход в решении проблем каждой конкретной семьи. Во время каждого выезда мы рассказываем детям и родителям о телефоне доверия, о том, что помощь рядом, достаточно просто позвонить. - Звонят ли вам родители, которые не могут найти общий язык со своим ребенком? - Да, часто. В основном, вопросы связаны с детьми подросткового возраста. Проблемы непонимания, невозможности найти общий язык, частых конфликтов тревожат родителей. Их пугает, то, что ребенок больше не делится с ними своими переживаниями или мыслями, закрывается и отдаляется. - Знаю, что работникам телефона доверия необходимо оставаться анонимными. Почему? - Это вопрос личной безопасности. Все сотрудники работают под псевдонимами. Для нас табу обмениваться телефонами с абонентами, информацией личного характера, рассказывать, где телефон доверия находится территориально или говорить, когда будет тот или иной сотрудник работать в следующий раз. - Самый распространенный запрос в поисковых системах по данной теме: «телефон доверия, как начать разговор»… - Вам достаточно просто позвонить. Даже если вы будете просто молчать в трубку, то консультант заговорит первым. Иногда пауза сохраняется потому, что человеку нужно собраться с мыслями. Если вам трудно начать разговор, консультант, задавая определенные вопросы, будет стимулировать диалог. Вообще, есть рекомендации на этот случай. Надо позвонить, поздороваться и дальше есть несколько вариантов. Первый - рассказать прямо о своей проблеме. Второй - пересказать ситуацию от лица друга, ведь говорить о ситуации со стороны бывает проще, чем делиться личными переживаниями. - Какие у вас планы на будущее? - За 20 лет работы специалисты телефона доверия помогли более 100 000 человек. Это говорит о необходимости, значимости и дальнейшем развитии такой работы: увеличении численности организаций, подключенных к единому общероссийскому номеру, проведения информационных компаний в СМИ, чтобы как можно больше детей и семей знали, что есть служба, всегда готовая прийти на помощь. Досье "Золотого Рога": Телефон доверия для детей, подростков и родителей – 8-800-2000-122 и 8(423) 249-72-68. Тревожную информацию о фактах насилия и жестокого обращения с детьми можно передать, позвонив на номер службы экстренной социально-психологической помощи «Социальный патруль» по номеру: 8(423) 2-902-011. Бесплатные консультации психолога, социального педагога, логопеда, дефектолога можно получить в отделении помощи семье и детям «Семь-Я», тел: 8(423) 249-73-27. На фото: Руководитель телефона доверия Яна Свистунова: «Вам достаточно просто позвонить. Даже если вы будете просто молчать в трубку, то консультант заговорит первым». Фото автора Мария ПУШКАРЁВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter