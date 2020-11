Четыре кита здравоохранения

В Приморском крае состоялось крупнейшее международное медицинское мероприятие

В Приморском крае состоялось крупнейшее международное медицинское мероприятие На прошедшей неделе во Владивостоке состоялся 16-й Тихоокеанский медицинский конгресс. Участниками научного и медицинского события Дальнего Востока и России стали более четырех тысяч делегатов. Это представители российского и зарубежного медсообщества - профессоры, ученые, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии, деятели науки и студенты. Участникам предстояло обсудить целый ряд вопросов, связанный с повышением социального статуса медицинских работников, подготовкой квалифицированных кадров и обеспечением доступности медицинской помощи. Большое внимание в ходе форума будет уделено улучшению демографической ситуации и продвижению ценностей здорового образа жизни. Все эти направления обозначены в госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Высокий научный и образовательный уровень конгресса обеспечивают ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Иркутска, а также ученые из Японии, Южной Кореи, Китая. На лекциях, школах, симпозиумах, мастер-классах, конференциях и круглых столах передовые российские и зарубежные специалисты будут делиться с приморскими врачами своим опытом и наработками. Приуроченные к конгрессу обучающие мероприятия стартовали еще 12 сентября - всего более 70 мероприятий проходят в эти дни как в Тихоокеанском государственном медицинском университете, так и в ведущих лечебных учреждениях края. Важные планы «В начале сентября во Владивостоке состоялся V Восточный экономический форум, в котором приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, а также руководители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - отметил губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО: - На самом высоком уровне обсуждались вопросы здравоохранения, развития новых направлений и высоких технологий. Сегодня Приморский край вновь становится площадкой, где собираются ведущие специалисты страны и мира в области здравоохранения. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», мы смогли переоснастить 23 лечебных учреждения новым медицинским оборудованием. Был принят краевой закон о поддержке медиков для привлечения новых кадров. Теперь регион выплачивает дополнительные подъемные в размере от 200 до 700 тысяч рублей для первичного звена, доплату в 20 тысяч рублей за съем жилья, добавку в 10 тысяч рублей к окладу и льготы по ЖКХ. Эта совместная работа уже сейчас дает первые результаты. При должном старании и усилиях даже самые запущенные вопросы можно решить». В планах - развитие медицинского туризма, путем создания на острове Русском медицинского кластера. По мнению губернатора, это привлечет зарубежных специалистов и позволит повысить квалификацию приморских врачей. «Необходимо сделать так, чтобы молодые специалисты хотели оставаться на Дальнем Востоке, - уверен Олег Кожемяко. - В 2015 году нами была запущена программа строительства жилья для работников бюджетной сферы. Стоимость такого жилья в два раза ниже среднерыночной, с правом последующего выкупа через льготную ипотеку. Многие молодые специалисты опасаются возможности оказаться одному в сложной клинической ситуации. Избежать таких сложностей поможет дополнительное финансирование учителей-наставников. Ими смогут стать врачи первой или высшей квалификационной категории со стажем работы не менее пяти лет». Без поддержки никуда С приветственным словом выступила профессор медицинского университета Сан-Джи Республики Корея Хе Чжо Ан. Она отметила важность сотрудничества Тихоокеанского государственного медицинского университета и университета Сан – Джи, которое длится уже 10 лет. Она уверена, что международная работа поможет совершить немало открытий в сфере здравоохранения. «Мы приступили к программе международной мобильности обмена аспирантами. Студенты данной программы узнают о молекулярной биологии, генетическом анализе, а также о фармакологических исследованиях. Вместе с ТГМУ мы планируем проводить исследования фармакологических свойств приморских растений», - рассказала Хе Чжо Ан. На пленарном заседании Ирина Чазова, заместитель генерального директора, директор института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН, профессор, д. м. н., выступила с докладом на тему «Современные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии». Она рассказала об изменениях в зарубежной диагностике заболевания, разработке современных клинических рекомендаций и отметила важность их внедрения в работу региональных клиник. Изменения начались Общие настроения участников конгресса передает главный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии в Дальневосточном федеральном округе Анатолий Беляев: «Медицинский конгресс - это важное событие для сферы здравоохранения, - уверен эксперт. - Чем лучше мы обучим специалистов, тем лучший результат получим. Непрерывное развитие - это наше кредо. Мы будем рассказывать о новых технологиях реабилитации, остеопатии и традиционной медицины. Я буду говорить о том, что в Приморском крае сходятся Восток и Запад. Конкурентное преимущество приморских реабилитологов - в том, что мы используем знания Востока, приводя их в современную медицину. В последнее время всё большее распространение получает абсолютно новая модель здравоохранения, которая стоит на четырех китах: персонализации, выявлении предрасположенностей на основе индивидуального подхода, снижении или полном предотвращении риска развития заболевания и вовлеченности пациента в процесс лечения. Я буду говорить о том, что не нужна революция, нам нужно эволюционное развитие медицины и конвергенция восточного и западного. Мой сегмент здравоохранения - это реабилитация, остеопатия и мануальная медицина. Два последних направления активно развиваются, Приморье занимает лидирующие позиции в стране. Успешно действует пилотный проект региональной службы остеопатии и мануальной медицины. Если говорить о реабилитации, большую роль играет государство, потому что там много организационных моментов. Сложное лицензирование, огромное количество аппаратуры и людей необходимы для высокоэффективной работы. Пока регион не в числе лидеров, из 366 миллионов рублей, выделенных Фондом обязательного медицинского страхования, мы освоили 60. Впереди много работы: лицензирование новых отделений, развитие стационарной реабилитационной помощи. Для нас это очень важные процессы, потому что люди, которые перенесли инфаркт или инсульт, после острого периода остаются без эффективной реабилитации. При длительном нахождении дома реабилитационный потенциал исчерпывается, и человек остается инвалидом. Я надеюсь, что эту проблему мы решим за два года при содействии губернатора, вице-губернатора и директора департамента здравоохранения Администрации Приморского края. Хорошая реабилитация – это мощная вторичная профилактика смерти. Мы разработали дорожную карту развития реабилитации, сейчас ее обсуждают в Департаменте здравоохранения Приморского края, совсем скоро мы начнем воплощать ее в жизнь. Из положительных изменений я могу отметить, что по всей стране идет подготовка специалистов по физической и реабилитационной медицине. ТГМУ готовит специалистов профессорско-преподавательского состава, с сентября начинается обучение врачей. 68 бюджетных мест выделено Минздравом, и я, как главный специалист, преподаю и организую процесс». КСТАТИ Море и тайга нам поможет Также о своих исследованиях в области применения биологических ресурсов Приморского края в интересах здравоохранения рассказал научный руководитель Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН, член президиума ДВО РАН, академик Валентин СТОНИК: - Наш край – это регион самого большого биологического разнообразия в нашей стране. Здесь разнообразные флора и фауна, огромное количество морских организмов. Все это – биоресурсы, которые можно использовать для создания медицинских препаратов. Также, в Приморье большие научно-образовательные возможности и имеется несколько институтов, созданных специально для изучения биоразнообразия: «Национальный научный центр морской биологии», «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН. Женьшень, элеутерококк, маакия амурская, дальневосточный трепанг - биологически активные вещества из этих объектов были впервые выделены в нашем институте. Приморье богато на различные микроорганизмы, только в нашем институте было открыто 225 новых видов бактерий, многие из которых были названы в честь Владивостока и края». На фото: Медицинский конгресс - одно из самых важных событий в Приморье в сфере здравоохранения. Фото автора Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

