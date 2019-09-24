Дальний Восток по-прежнему будут развивать полумерами

А до 1 декабря оно должно на 200% поднять выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» тем, кто едет работать на село в Дальневосточном федеральном округе. Но проблема даже не в том, что к нам не едут, а в том, что с Дальнего Востока бегут как проклятые. В том числе и врачи с учителями. Бегут исключительно от нищеты и отсутствия в регионе многих благ цивилизации. Но власти о них не думают, а думают о «чужаках», которых заманивают финансовым пряником. А что будет, когда такой медик или учитель на месте увидит, какую зарплату ему здесь будут платить? В лучшем случае уедет, как только закончится действие его контракта, а в худшем – сбежит тут же, кинув в лицо кураторам региона подъемные.