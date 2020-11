Конгресс ставит диагноз

На 16-м Тихоокеанском медицинском конгрессе много внимания уделяли новым технологиям и исследованиям в области здравоохранения

На 16-м Тихоокеанском медицинском конгрессе много внимания уделяли новым технологиям и исследованиям в области здравоохранения Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта также сообщает, что в марте экспертам администрации Приморского края концепцию проекта строительства японского ПЭТ-центра во Владивостоке представил директор японской медицинской корпорации «Хокуто» Нисида Такао. Координатором проекта намерена выступить японская медицинская корпорация Хокуто. Консультантом проекта выступает японская компания PJL Inc. «Позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией или сокращенно ПЭТ-КТ является общепринятым стандартом при диагностике большинства онкологических заболеваний, - объяснила директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира НУРГАЛИЕВА. - С помощью сверхчувствительной аппаратуры можно уточнить на ранней стадии данные об опухолях, локализующихся в молочных железах, кишечнике, желудке, легком, тканях шеи и головы, простате, поджелудочной железе и других органах. В центре планируется установить новейшее медицинское оборудование и предоставлять пациентам такое же качественное и детальное медицинское обслуживание, как в Японии». На фото: Губернатор Приморья Олег Кожемяко, приняв участие в медицинском конгрессе, показал, что держит руку на пульсе происходящего в отрасли. Фото автора. Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

