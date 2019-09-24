Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности

Ранее сообщалось, что на плавбазе, принадлежащей компани «Дальморепродукт», 23 сентября произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет. На борту находились около 400 человек, большую часть из них эвакуировали рыболовные суда.