Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности

Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности

24 сентября 2019, 20:37
Общество
Судно остановилось в 15 милях от берега в ожидании спасательного судна

Судно остановилось в 15 милях от берега в ожидании спасательного судна

С плавбазы «Петр Житников», загоревшейся в Тихом океане недалеко от острова Итуруп, эвакуированы 363 человека, около 50 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что на плавбазе, принадлежащей компани «Дальморепродукт», 23 сентября произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет. На борту находились около 400 человек, большую часть из них эвакуировали рыболовные суда.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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