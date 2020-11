Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности

Судно остановилось в 15 милях от берега в ожидании спасательного судна

Судно остановилось в 15 милях от берега в ожидании спасательного судна С плавбазы «Петр Житников», загоревшейся в Тихом океане недалеко от острова Итуруп, эвакуированы 363 человека, около 50 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара. Ранее сообщалось, что на плавбазе, принадлежащей компани «Дальморепродукт», 23 сентября произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет. На борту находились около 400 человек, большую часть из них эвакуировали рыболовные суда. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

