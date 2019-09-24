На Дальнем Востоке очередной крупный пожар

Как рассказали в компании «Доброфлот», их две плавбазы уже приняли на борт 220 членов экипажа плавбазы «Петр Житников». Из них 170 человек взял «Всеволод Сибирцев» и 42 «Залив Востока». Всё эвакуированные обеспечены довольствием, медцентр расположенный на «Сибирцеве», готов оказать всю необходимую помощь.