Приморье станет ядром для Дальневосточного медицинского кластера

Приморье станет ядром для Дальневосточного медицинского кластера

24 сентября 2019, 11:09
Общество
Регион должен к 15 января 2020 года подготовить соответствующие предложения

Регион должен к 15 января 2020 года подготовить соответствующие предложения

Президент Владимир ПУТИН поручил Минвостокразвития, Минздраву и администрации Приморского края к 15 января 2020 года подготовить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Согласно поручению, должны быть определены «особенности правового регулирования деятельности кластера как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья». Ранее сообщалось, что ООО «АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток» (АМТ-ДВ, проектная компания, находящаяся в управлении медицинского интегратора ГК «Росатом» - АО «Русатом Хэлскеа») к концу 2020 года планирует построить и запустить Центр ядерной медицины на острове Русском. Центр предполагается разместить на участке земли рядом с лабораторным корпусом ДВФУ на острове Русском. АМТ-ДВ будет в последующем управлять работой центра и оказывать медицинские услуги в согласованных с администрацией Приморского края объемах на протяжении всего срока действия концессионного соглашения. Основная часть услуг жителям Приморья будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Стоимость всего проекта по концессионному соглашению - около 2,5 млрд рублей. Инвестиции «Росатома» должны составить порядка 1,5 рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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