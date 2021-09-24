Приморские приставы окажут помощь. Правовую

Приморские приставы окажут помощь. Правовую
Приморские приставы окажут помощь. Правовую
Сегодня, 11:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Российские неплательщики могут остаться без загранпаспортов в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Парламентарий заявил, что Государственная дума нового созыва планирует рассмотреть правительственный законопроект «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

В частности, документ предполагает изъятие загранпаспортов у россиян, признанные невыездными из-за наличия неоплаченных долгов. Например, по алиментам (на сумму от 10 тысяч рублей), налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ (на сумму от 30 тысяч рублей).

Лишить загранпаспортов могут и подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, а также осужденных за совершение преступления — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Между тем, сегодня, 24 сентября, судебные приставы Приморья окажут приморцам правовую помощь.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие будет проходить в дистанционном формате. С 14:00 до 16:45 любой гражданин может получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, позвонив по телефонам: 8(423)241-29-56 или 8(423) 241-08-85. Консультировать граждан будут специалисты правового отдела УФССП России по Приморскому краю.

Сюжеты:
Приморье
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