Экс-мэр Владивостока предложил еще раз хорошо подумать о проекте ВКАДа

У Афинян нашёлся человек, который смог убедить народное собрание в том, что деньги необходимо направить на строительство флота, который поможет развить торговлю и защитить Афины в случае войны. Афиняне единогласно проголосовали за его предложение. Благодаря этому решению флот был построен, Афины развивались и персы, напавшие на Афины, были побеждены именно благодаря флоту.