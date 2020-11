Эвакуируй это

В Приморье жители северов считают, что уехать из глубинки в город – единственный выход, чтобы улучшить свою жизнь

В Приморье жители северов считают, что уехать из глубинки в город – единственный выход, чтобы улучшить свою жизнь КСТАТИ Амгу – село с историческим прошлым. Первые поселенцы староверы появились в этих местах в начале ХХ века. Скудная на гумус почва и короткое лето не позволяли полагаться на земледелие. Но, благодаря богатствам тайги, дарам моря и россыпям золота в речках и ручьях, в Амгу всегда было много зажиточных жителей. Местные жители по конным тропам ходили через перевалы до Бикина, далее на лодках добирались до Маньчжурии. Возвращались с фарфоровой посудой, шелковой одеждой, тканями, оружием. Летом японцы на кавасаках привозили в Амгу крупу, муку, сахар, винтовки и патроны. Это была контрабанда. Натуральный обмен шел на берегу. За две шкурки особо ценного баргузинского соболя японцы давали столько товаров, что можно было прожить год. Шкурка одного соболя приравнивалась к стоимости коровы. Сергей КОЖИН, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

