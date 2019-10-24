Во Владивостоке мобильная станция приема крови вновь развернулась на "Дальзаводе"

«Я ранее уже сдавал кровь и в рамках акций на «Дальзаводе», и в Краевой станции переливания крови. Мне кажется, такие акции – это хорошая инициатива, ведь многие люди хотели бы помочь другим и сдать свою кровь, однако не находят времени, чтобы дойти до станции переливания крови. А «Дальзавод» дает такую возможность. Я бы хотел пожелать всем потенциальным донорам не бояться и чаще посещать мобильные и стационарные пункты приема крови. Всего полчаса вашего времени и 500 мл крови могут спасти жизни других людей», - отметил мастер цеха №3 Иван Секерин.