Во Владивостоке мобильная станция приема крови вновь развернулась на "Дальзаводе"

Центр судоремонта «Дальзавод» в очередной раз принял участие во всероссийской акции «Подари жизнь». 23 октября в медпункте предприятия развернулась мобильная станция приема крови, и 98 дальзаводцев стали донорами. АО «Центр судоремонта «Дальзавод» уже второй раз в этом году стал участником акции «Подари жизнь», которая организована Краевой станцией переливания крови и Приморским отделением Российского Красного Креста. За пять часов работы мобильной станции на заводе удалось собрать почти 50 литров цельной крови, из которой были заготовлены два компонента: эритроцитная взвесь и плазма. «Потребность в компонентах крови очень высока, поэтому доноры необходимы ежедневно. Мы очень рады, что коллектив «Дальзавода» всегда активно участвует в акции», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Елена Гудзенко. Выездная бригада отделения переливания крови отмечает, что последние годы количество участников акции растет – за один день донорами становятся от 90 до 150 человек. На «Дальзаводе» большинство доноров – молодые сотрудники, поскольку большой вклад в популярность акции вносит совет молодежи предприятия. «Мы рассказываем об акции «Подари жизнь», о процедуре донации, о том, какие привилегии получает донор. Все это вызывает большой отклик. И нас радует тот факт, что многие дальзаводцы, впервые ставшие донорами в рамках акции, в дальнейшем регулярно сдают кровь уже в Краевой станции», – отметил председатель совета молодежи АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Евгений Полыгалов. Своими впечатлениями поделились и участники акции. «Я ранее уже сдавал кровь и в рамках акций на «Дальзаводе», и в Краевой станции переливания крови. Мне кажется, такие акции – это хорошая инициатива, ведь многие люди хотели бы помочь другим и сдать свою кровь, однако не находят времени, чтобы дойти до станции переливания крови. А «Дальзавод» дает такую возможность. Я бы хотел пожелать всем потенциальным донорам не бояться и чаще посещать мобильные и стационарные пункты приема крови. Всего полчаса вашего времени и 500 мл крови могут спасти жизни других людей», - отметил мастер цеха №3 Иван Секерин. По словам инженера второй категорий Евгении Плешкевич, она впервые стала донором, хотя думала об этом уже давно. «Поскольку акция проходит на «Дальзаводе», я решила, что нужно наконец перейти от мыслей к делу, ведь моя кровь может спасти чью-то жизнь. Я немного побаивалась процедуры, однако все прошло хорошо – я чувствую себя отлично», - рассказала Евгения. Слесарь цеха №6 Дмитрий Шагаров второй раз принял участие в акции. «Конечно, когда донацию проходил впервые, процедура вызывала опасения. Однако ничего страшного в ней нет, и акция – хороший способ показать, что донация – это легко, быстро и безболезненно», - поделился впечатлениями он. «Дальзавод» продолжит сотрудничество с Краевой станцией переливания крови и Приморским отделением Российского Красного Креста. Следующая акция «Подари жизнь» на предприятии пройдет уже через четыре месяца – в феврале 2020 года. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

