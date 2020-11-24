Александр Котляров: «В Москве мы отобрали проекты, отражающие концепцию «комфортной среды»

- Сейчас в крае очень много внимания уделяется благоустройству городов и такому понятию, как «комфортная городская среда». Руководство региона много сил направляет на архитектуру и ее развитие – не зря создана отдельная госпрограмма «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края», которая предусматривает как раз создание доступной и качественной инфраструктуры. И на конкурс мы отбирали проекты, которые отвечают требованиям программ комплексного развития территорий, жилищного строительства, комфортной среды и рекреации.