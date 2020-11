Александр Котляров: «В Москве мы отобрали проекты, отражающие концепцию «комфортной среды»

Смело можно сказать, что приморские архитектурные проекты произвели фурор на Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве. При разработке конкурсного материала задавался главный вопрос: насколько идея отвечает требованиям программ комплексного развития территорий?

В итоге пять проектов, среди которых как планы комплексного малоэтажного строительства, так и предложения по реконструкции общественных пространств, были признаны самыми стильными и оригинальными. О том, как реализация идей архитекторов повлияет на благоустройство и облик Владивостока, корреспонденту «Золотого Рога» рассказал главный архитектор Приморского края Александр Котляров. – Какой критерий был главным при отборе проектов, которые представили Приморье на фестивале «Зодчество»? - Сейчас в крае очень много внимания уделяется благоустройству городов и такому понятию, как «комфортная городская среда». Руководство региона много сил направляет на архитектуру и ее развитие – не зря создана отдельная госпрограмма «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края», которая предусматривает как раз создание доступной и качественной инфраструктуры. И на конкурс мы отбирали проекты, которые отвечают требованиям программ комплексного развития территорий, жилищного строительства, комфортной среды и рекреации. - Какие именно проекты были вынесены на суд жюри? - Мы представили пять проектов: жилой комплекс на полуострове Де-Фриз, бизнес-центр на улице Горная во Владивостоке, комплексное малоэтажное освоение острова Елена, а также проект реконструкции парка Минного городка и развитие набережной Амурского залива. - Скажите, проекты готовились под конкурс, или это давние разработки? - И так, и так. Часть проектов уже была презентована на градостроительном совете Приморского края, часть находилась в разработке. Но после победы в главном архитектурном фестивале страны, о них узнают все. – После победы на конкурсе все узнали и что такое «морской проект». Я говорю о жилищном освоении острова Елены. Расскажите о концепции? - Это разработка компании «Оферта Диалог», его автор – член градостроительного совета Кирилл Солгалов. Это жилой комплекс, малоэтажная многоквартирная застройка с южной стороны острова. Там найдется место для рекреационной зоны, парка, пляжа, стоянки катеров. При этом значительная часть острова остается нетронутой, зеленой и предполагает развитие рекреационной среды. - Насколько он будет доступен? - Это проект «класс-комфорт», средней стоимости. Вообще, один из трендов последнего времени – это уход от продажи просто квадратных метров. Ставка делается именно на комфортную среду. - Александр, простите, но пока остров Елена – это место крайне транспортно-недоступное. - Проект учитывает будущий мост, который транзитом пройдет на остров Русский и составит часть кольцевой автомобильной дороги. Также инвестор запланировал строительство моста через канал между островами Русский и Елена. – Давайте поговорим и о других проектах - благоустройстве набережной Амурского залива и реконструкции парка Минного городка. - Разработкой этих проектов занимался Феликс Машков, руководитель компании «Конкрит Джангл». Заказчиком выступила Дирекция общественных пространств Владивостока. Они полностью отвечают стандартам комфортной городской среды. Проект набережной предполагает ее развитие от спортивного комплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасный несколькими этапами. Это будет полностью благоустроенная по всем современным стандартам пешеходная набережная. А проект Минного городка – это долгожданное событие, которое должно дать Владивостоку главный городской парк практически со всеми видами рекреационного отдыха. Оба проекта сделаны с участием жителей нашего города. - А жилой комплекс на полуострове Де-Фриз? - Это разработка 2014 года. Его суть – комфортное современное проживание внутри самого комплекса. Предусмотрен паркинг, безбарьерная среда, инфраструктура с выходом к морю, с возможностью круглый год заниматься различными видами спорта. Весь жилой комплекс подразумевает «среду без машин». Кроме того, здесь отличный вид – панорама 360 градусов. На «Зодчестве» была представлена только первая очередь, и мы продолжаем работу. - И последний вопрос. Уже планируете, что представите на следующем фестивале? - Приморским архитекторам есть что показать. Опыт работы над проектами в городе, находящимся на полуострове, который с трех сторон окружен морем с потрясающим рельефом, неоценим. И здесь мы как раз находимся в выигрышной ситуации. Поэтому да, есть планы приятно удивить наших московских коллег в следующем году. Ольга Ильченко

