Приморье и Монреаль: Канада оказалась бессильна перед мощью ледяного шторма

Недавний ледяной шторм стал первым подобным природным катаклизмом в Приморье за долгие годы. Даже старожилы не припомнят такого разгула стихии.

Но для некоторых городов многодневные ледяные осадки, падающие ЛЭП, оборванные провода и отсутствие признаков цивилизации — привычное дело. В Монреале, где проживает около трёх с половиной миллионов человек, ледяные ливни случаются до десяти раз в год. Порой ненастье длится около пяти дней — в этом случае в городе наступает полноценный кризис. Под тяжестью льда обрываются кабельные сети, падают телеграфные столбы, миллионы людей остаются без электричества, больницы переполнены пациентами с обморожениями и переломами. «Больницы по всему городу очень быстро переполняются, поскольку при отсутствии тепла и света пострадавших нельзя отправить домой. Горожане, находящиеся дома, пытаются оставаться в контакте со средствами массовой информации, но и те сражаются за выживание. Из-за упавших ветвей деревьев прекращает работать телефонная связь, отключается интернет. С выходом из строя резервного питания перестаёт действовать мобильная связь, радиостанции начинают функционировать в аварийном режиме», — следует из документального фильма «Идеальные катастрофы. Ледяной шторм». Не секрет, что Канада и Монреаль — территории с куда более высоким уровнем жизни, чем Приморье. Однако даже наличие больших возможностей и опыт противостояния стихии не спасают жителей одного из крупнейших канадских городов от ежегодных обрушений ЛЭП и других последствий ледяного шторма. Приморские синоптики знали о приближении непогоды, городские и краевые службы были наготове. Но, судя по опыту Канады, механизмов защиты линий электропередач и других объектов инфраструктуры от образования льда просто не существует. И сейчас властям остаётся только в экстренном режиме бороться с последствиями катаклизма. Сейчас без электричества остаются 95 тысяч приморцев. Большинство — во Владивостоке и Артёме. В Артёме без света находятся 25 тысяч человек. За последние сутки удалось восстановить электроснабжение почти во всех детсадах и школах городского округа. В многоквартирные дома и объекты частного сектора электричество вернётся в течение двух дней. Во Владивостоке без света остаются почти 62 тысячи жителей. В ближайшее время энергетики планируют подключить линию Владивосток — Зеленый Угол. Постепенно электроэнергия возвращается в дома жителей острова Русский — на территорию на пароме доставили дизель-генератор, благодаря чему удалось подключить поселки Канал и Подножье, сегодня свет вернется еще как минимум в поселок Экипажный. Предполагается, что к концу дня электричество появится в 70% домов острова. Всего с начала аварийно-восстановительных работ энергетики восстановили работу 25 линий электропередач 35-110 кВ и 28 подстанций 35-110 кВ. Электроснабжение было восстановлено более чем у 100 тысяч человек.

