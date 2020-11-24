Приморье и Монреаль: Канада оказалась бессильна перед мощью ледяного шторма

Сейчас без электричества остаются 95 тысяч приморцев. Большинство — во Владивостоке и Артёме. В Артёме без света находятся 25 тысяч человек. За последние сутки удалось восстановить электроснабжение почти во всех детсадах и школах городского округа. В многоквартирные дома и объекты частного сектора электричество вернётся в течение двух дней. Во Владивостоке без света остаются почти 62 тысячи жителей. В ближайшее время энергетики планируют подключить линию Владивосток — Зеленый Угол. Постепенно электроэнергия возвращается в дома жителей острова Русский — на территорию на пароме доставили дизель-генератор, благодаря чему удалось подключить поселки Канал и Подножье, сегодня свет вернется еще как минимум в поселок Экипажный. Предполагается, что к концу дня электричество появится в 70% домов острова.