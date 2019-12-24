"Логика нашего бизнеса строится исходя из интересов клиентов"

Если смотреть на экономику в целом, оценивать «фон», одинаковый для всей банковской системы, то у нас есть немало позитивных моментов. В Приморье достаточно компаний, которые, несмотря на трудности и преграды, последовательно развивают бизнес, упорно идут к своей цели и добиваются отличных результатов. Именно с такими клиентами особенно интересно работать. Мы, в частности, стали основным инвестором строительства рыбоперерабатывающего комплекса, который недавно открыла компания «Доброфлот» в Большом Камне. До этого финансировали строительство перерабатывающего завода в Южно-Морском. Это проекты в значительной степени социально-значимые, они создают десятки рабочих мест. Такие предприниматели, как глава «Доброфлота» Александр ЕФРЕМОВ или руководитель компании «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ, на своем опыте доказывают, что эффективно работать можно, и мы в этом готовы помогать.