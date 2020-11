"Логика нашего бизнеса строится исходя из интересов клиентов"

Управляющий ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказал газете "Золотой Рог" о достижениях и сложностях уходящего года

Управляющий ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказал газете «Золотой Рог» о достижениях и сложностях уходящего года Управляющий ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказал газете «Золотой Рог» о достижениях и сложностях уходящего года. Банк ВТБ де-факто стал единым финансовым учреждением, объединив корпоративный и розничный бизнесы. По словам г-на Вялкова, сейчас основные процедуры завершены, но на этом пути было немало вызовов, признается Александр Леонидович. Год назад он возглавил объединенный банк в регионе, и к его личному розничному опыту (руководил ВТБ24 в Приморье более 10 лет) добавились новые компетенции. - На протяжении этого года мы не просто интегрировали операционные системы и формировали новую структуру, мы объединяли людей. Да, мы работали вместе и до присоединения дочернего ВТБ24, но сегодня перед нами стоят более амбициозные задачи. Совещания, планерки, совместные бизнес-комитеты – это ежедневная практика, которая позволяет комплексно решать задачи, определенные стратегией развития банка. Скажу сразу: у нас очень зрелый коллектив, в том смысле, что в нем много состоявшихся профессионалов, при этом приветствуется новаторство. Атмосфера в команде творческая, и это для меня, как руководителя, является особой ценностью. - Сложный год? Удается сохранять темпы развития, которые демонстрировал ВТБ в последнее десятилетие? – Год сложный, это правда, мне иногда даже не верится, что мы смогли за это время так нарастить свой бизнес. Окончательные итоги еще впереди, но уже результаты девяти месяцев показывают уверенный рост по всем направлениям. К примеру, кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Приморском крае на 1 октября текущего года составил 84,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 21%. Основная динамика обеспечена увеличением объема розничных кредитов (+30%), где, в свою очередь, лидировала ипотека – 42% роста. Важная для нас тенденция – рост на 13% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса, за девять месяцев 2019 года он составил 27,8 млрд рублей. Уверенно растет портфель привлеченных средств - как юрлиц, так и физических лиц. На 1 октября 2019 года он составил 98,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. При этом объем средств розничных клиентов увеличился на 35%. - Какие выводы Вы делаете из этих показателей? Сегодня многие эксперты оценивают состояние дел в российской экономике, а что Вы – крупный региональный руководитель – скажете о ситуации в Приморском крае? Если смотреть на экономику в целом, оценивать «фон», одинаковый для всей банковской системы, то у нас есть немало позитивных моментов. В Приморье достаточно компаний, которые, несмотря на трудности и преграды, последовательно развивают бизнес, упорно идут к своей цели и добиваются отличных результатов. Именно с такими клиентами особенно интересно работать. Мы, в частности, стали основным инвестором строительства рыбоперерабатывающего комплекса, который недавно открыла компания «Доброфлот» в Большом Камне. До этого финансировали строительство перерабатывающего завода в Южно-Морском. Это проекты в значительной степени социально-значимые, они создают десятки рабочих мест. Такие предприниматели, как глава «Доброфлота» Александр ЕФРЕМОВ или руководитель компании «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ, на своем опыте доказывают, что эффективно работать можно, и мы в этом готовы помогать. Корпоративный бизнес – это сложная ниша для всех банков, странно было бы сказать, что мы не испытываем здесь никаких трудностей. Но мы в ВТБ рассуждаем так: у нас нет цели бездумно наращивать кредитный портфель, заманивая клиентов дешевыми деньгами. Это может загнать компании в долговую яму. Таких историй немало и в Приморском крае. Мы - банк с государственным участием, и логика нашего бизнеса выстраивается исходя из интересов государства – нашего основного акционера. Для страны сильный средний и малый бизнес – один из приоритетов экономической политики. Еще один приоритет, обозначенный в стратегии ВТБ – выстраивание партнерских отношений с клиентами. Стараемся, ничего не навязывая, предлагать оптимальные пути решения задач, и часто, не считая своих трудозатрат, вместе с бизнесом прорисовываем развитие проекта. Поэтому у нас совсем небольшая просрочка в кредитном портфеле. - С какими отраслями главным образом работает ВТБ в Приморье? - Прежде всего, это пищевая промышленность и сельское хозяйство. Также значительные доли занимают торговые, транспортные и строительные компании. Хочу отметить: в этом году малый бизнес начал брать долгосрочные кредиты до 10 лет. Предприниматели приобретают коммерческую недвижимость, значит, уверенно смотрят в будущее. ВТБ активно работает по программам господдержки МСБ. Мы также сотрудничаем с региональными институтами развития, в частности, с Гарантийным фондом Приморского края. Мы сами выходим с рядом инициатив к руководству края, чтобы масштабировать успешный опыт работы банка в других регионах. К примеру, в центральной части страны у нас хорошо себя зарекомендовала так называемая «карта горожанина», которая имеет очень большой функционал и множество преимуществ по сравнению с аналогичными предложениями других банков. В ней «зашиты» все самые востребованные в сегодняшней жизни опции, к примеру, оплата транспорта и даже проката велосипедов. ВТБ организовал подобные проекты в ряде городов, мы присматриваемся как это сделать во Владивостоке. - Речь уже даже не о бизнесе, как таковом… - Скорее - о социальной среде, которая удерживала бы в регионе людей. Без стабильного прироста населения и бизнесу, особенно малому, негде развернуться: нет рынка, нет кадров. Несколько лет я преподавал в Дальневосточном федеральном университете и возглавлял Государственную аттестационную комиссию. На мой вопрос: «Как дальше планируете карьеру?» более 90% выпускников отвечали: «Я уезжаю». Выпуская по 350 специалистов в год, мы понимали, что до банков доходят единицы. Сейчас ситуация меняется, и это дает нам возможность оптимистично смотреть в будущее. Мы особенно дорожим теми людьми, кто связал свою жизнь с ВТБ, готов вкладываться в общее дело. Процесс объединения банков стал хорошей проверкой для персонала: ротация кадров, карьерный рост – это позволяет удерживать молодежь. Мы своих сотрудников поддерживаем и развиваем, и если человек проявляет особые способности, уделяем ему внимания в три раза больше. На всех стратегических должностях у нас работают местные специалисты, включая Privatе Вanking. Все они прошли конкурсный отбор и успешно растут в своих направлениях. КСТАТИ С 16 декабря ВТБ первым из лидеров рынка начал работу в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. За первые дни работы по новой госпрограмме ВТБ уже подписал несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок. В банке отмечают, что программа получилась по-настоящему комфортной и выгодной для граждан, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Всего в течение пяти лет банки планируют выдать по ней около 150 тыс. кредитов на 450 млрд рублей, из них 100 млрд рублей – сам ВТБ. Сергей КУЗЬМИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter