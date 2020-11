На Водолеев к Новому году прольется поток денег

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря ОВЕН. Финансовое положение стабильно. Основные вопросы недели - что купить к празднику, причем не слишком дорого. В четверг и пятницу уже нежелательно заниматься важными делами, сделками и проектами. ТЕЛЕЦ. Во вторник вероятны важные совещания и подготовка готовых отчетов. В четверг не поддавайтесь на провокации и не принимайте всерьез бизнес-предложения, это либо шутка, либо откровенный обман. БЛИЗНЕЦЫ. У вас есть неплохой шанс победить и получить дополнительную прибыль. Неделя обещает солидную годовую премию и интересные перспективы. Впрочем, сколько можно работать? Пора уже думать о подарках к празднику. РАК. Поиск нового источника дохода увенчается успехом. Ваша работоспособность, настойчивость и упорство принесут отличные результаты. Можете ожидать весьма приличную премию. ЛЕВ. В понедельник возможны незначительные денежные поступления, но на большее пока рассчитывать не стоит. Так что умерьте свои аппетиты. Можно неплохо провести праздники и без дорогих ресторанов. ДЕВА. Во вторник желательно не решать никаких финансовых проблем, вы лишь зря потратите время. В четверг будут удачными как мелкие покупки, так и серьезные приобретения, в том числе подарки для близких. В пятницу может поступить важная и полезная деловая информация. ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно, но на большую прибыль рассчитывать не приходится. Сейчас время ощутить единение с коллегами и партнерам, ведь вы делаете общее дело. В воскресенье избегайте больших затрат, постарайтесь ничего не приобретать. СКОРПИОН. Сдержанность в проявлении чувств позволит улучшить ваше финансовое положение. В середине недели вы получите значительную прибыль и даже деньги, на которые и вовсе нельзя было рассчитывать. Порадуйте любимого человека дорогим подарком. СТРЕЛЕЦ. Уже в понедельник возможны значительные денежные поступления. Так что в течение всей недели вы будете романтически настроены, весьма наивны и склонны к большим тратам. Впрочем, почему бы и не почувствовать себя Дедом Морозом? КОЗЕРОГ. Не следует покупать ничего дорогого, если только данный предмет не является остро необходимым немедленно. Хорошее время для того, чтобы отложить деньги, сделать вклад в банке, сменить работу. Во второй половине недели вероятны интересные деловые предложения. ВОДОЛЕЙ. Пора безденежья позади и теперь ваше финансовое положение изменится к лучшему. Конечно, деньги с неба не посыплются, но у вас будет прекрасная возможность их заработать. Так что в праздники вы точно не окажетесь на мели. РЫБЫ. Неделя обещает новые перспективы. Особенно удачны могут быть вторник и суббота. Ваши финансовые ресурсы могут значительно возрасти. Это положительно отразится на вашем настроении. Отравляйтесь в магазин за подарками! Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter