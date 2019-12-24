ПСБ помогает работать и зарабатывать

Возможность эффективно распоряжаться средствами, которые находятся на расчетном счете компании, и получать дополнительный доход – это приоритет для любой компании. ПСБ предлагает различные варианты начисления процентов на остаток, в том числе и на фактический, и требований по поддержанию определенной суммы на счете нет, так что клиент может распоряжаться своими средствами, не опасаясь потерять процент. Дополнительный доход клиент может получить, выбрав лучший вариант из удобной линейки депозитов, которая рассчитана на различные потребности клиента. А у групп компаний есть возможность виртуального пулинга или объединения остатков на счетах нескольких юрлиц без физического перечисления денег для получения повышенного процента на свой остаток.