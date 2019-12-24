В Приморье начали торговать лесом на экспорт

В Приморье начали торговать лесом на экспорт

24 декабря 2019, 19:10
Общество
Первыми участниками стали компании из Китая

Первыми участниками стали компании из Китая

Во Владивостоке стартовали первые торги лесом на экспорт. В торгах, организованных Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) приняли участие компании из России и Китая. При этом расчеты между участниками торгов будут идти в рублях.

«Мы запускаемся в пилотном варианте, поскольку как только начинаешь что-то делать, сразу видишь моменты, которые не были видны ранее. Например, вчера мы обнаружили, что китайские покупатели испытывают большие проблемы при перечислении денег за участие в биржевых торгах. А мы сегодня запускаем торги с расчетами в рублях, поэтому для нас далеко не безразлично, каким образом все это будет работать. Соответственно, мы будем обращаться в Банк России, чтобы решить ее. Будем расшивать узкие места, которые обнаружим», - приводит слова президента СПбМТСБ Алексея РЫБНИКОВА агентство «Интерфакс – Дальний Восток»

В первый день торги прошли по дубу, ели, липе и вязу. Через несколько минут после запуска торгов была заключена первая сделка - на поставку ели из Приморья по 7,6 тыс. рублей за кубометр.

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО сообщил в ходе церемонии, что лесная отрасль в регионе является четвертой по объему отчисляемых налогов.

«Сегодня мы присутствуем на важнейшем событии для всей лесной отрасли страны. Впервые мы запускаем экспортную торговлю лесоматериалами на товарной бирже. Мы надеемся, что эта работа даст положительные результаты - чистоту и прозрачность сделок», - сказал губернатор.

Биржевые торги лесом на внутреннем рынке стартовали на СПбМТСБ в 2014 году. В настоящее время в торгах лесом участвуют более 1 тыс. участников из 11 субъектов РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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