В Приморье начали торговать лесом на экспорт

«Мы запускаемся в пилотном варианте, поскольку как только начинаешь что-то делать, сразу видишь моменты, которые не были видны ранее. Например, вчера мы обнаружили, что китайские покупатели испытывают большие проблемы при перечислении денег за участие в биржевых торгах. А мы сегодня запускаем торги с расчетами в рублях, поэтому для нас далеко не безразлично, каким образом все это будет работать. Соответственно, мы будем обращаться в Банк России, чтобы решить ее. Будем расшивать узкие места, которые обнаружим», - приводит слова президента СПбМТСБ Алексея РЫБНИКОВА агентство «Интерфакс – Дальний Восток»