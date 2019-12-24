В Приморье начинает работу система Tax free

«Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.