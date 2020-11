В Приморье начинает работу система Tax free

Система Tax free призвана повысить привлекательность региона для туристов

Система Tax free призвана повысить привлекательность региона для туристов Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о продлении эксперимента по введению в России системы возврата НДС - так называемой Tax free - на год и о включении в него трех новых регионов, в том числе Приморского и Хабаровского краев. «Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Кроме того, снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления. «Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами», - отметил премьер. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото ТАСС.

