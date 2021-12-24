Чтобы не стоять в очереди

В предновогодние дни предпраздничных хлопот и поездок за подарками отмечается повышенный спрос на нефтепродукты. В АО «ННК» заблаговременно подготовились к зимнему периоду, увеличили запасы нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах.

Запас нефтепродуктов на нефтебазах компании - на 35 суток. Продажа топлива на автозаправочных станциях компании идет без перебоев. Дефицита нефтепродуктов на АЗС «ННК» нет. Учитывая высокий спрос на топливо, сеть АЗС ННК рекомендует жителям Приморья заблаговременно планировать свое время для посещения АЗС, учитывать часы-пик с 8: 00 до 10:00 и c 18:00 до 20:00. Также обращаем внимание, что топливо всех марок на заправках «ННК» имеется в достаточном объеме и запасаться канистрами, создавая искусственный ажиотаж, нет необходимости.

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