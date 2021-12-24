В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Владивостока, которая рассказала о высоких ценах на жильё в приморской столице.

Она держала плакат с надписью «однушка за 8 млн». Дорогое жильё стало одной из причин оттока населения из региона, считает журналистка. — Мы вошли в первую тройку регионов по оттоку населения. То есть, народ просто бежит с Дальнего Востока. Нужно что-то с этим делать, — заявила девушка. Она призвала президента создать специальный механизм сдерживания роста цен на жильё. Владимир Путин отметил, что в стране выстроилась система поддержки строительства жилья для всего Дальнего Востока. Прежде всего, это льготные ипотечные программы. Да, они внесли свою долю в удорожание новостроек, но и позволили построить 90 миллионов квадратных метров и улучшить жилищные условия многим семьям. Путин отметил, что депопуляция региона происходит не только из-за удорожания жилья. Он подчеркнул необходимость развития экономики, социальной сферы, создания интересных рабочих мест, укрепления образовательные учреждения для реализации указанной цели. «Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях», — заявил президент. Он указал, что для этого нужно развивать экономику, социальную сферу, образовательные учреждения создавать современные, высокотехнологичные, высокооплачиваемые рабочие места. Для этого в округе реализуется целая программа, в том числе созданы специальные территории опережающего развития, льготные различные формы кредитования и так далее. Эксперты, комментируя проблему дорогого жилья во Владивостоке, отмечают, что высокая стоимость «квадратного метра» определяется, помимо всего, высоким спросом на квартиры в приморской столицы. Несмотря на продолжающийся отток населения, главный город ДФО остаётся привлекательным для жизни и инвестиций. — Владивосток, во-первых, очень яркий город, сам по себе. Во-вторых, временный хаб для выезжающих с Дальнего Востока. В третьих, точка массированных государственных инвестиций, — комментирует председатель совета Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко. — Плюс — это столица ДФО, удобная логистика со странами Азиатско-тихоокеанского региона, Дальневосточный федеральный университет, уникальный Приморский океанариум, театры, в том числе приморский филиал Мариинки, филиал Академии русского балета А. Я. Вагановой во Владивостоке, планируется открытие филиала Третьяковки. Экономика также развивается, чему способствуют территории с льготными налоговыми режимами — особые ТОРы, СПВ, офшор на Русском. Рядом с Владивостоком находится, можно уже сказать, центр крупного судостроения страны — современный судостроительный комплекс «Звезда». Это высокотехнологичное производство, с хорошими зарплатами и интересными рабочими местами, о которых говорил президент Путин. Суда, которые строятся на его верфях, не возводились даже в советском прошлом. И, в конце концов, наше море. Не каждому городу так повезло. Случай из моей жизни — друг купил квартиру в Москве, и спустя полгода продал её. Говорит, что море не отпускает. Остался во Владивостоке. Знаю, что многие хотят здесь жить, но не многие могут себе это позволить. Поэтому отвечаю на вопрос — что нужно, чтоб упала цена? Нужно чтоб Владивосток стал захолустным и никому не интересным городом, и в этот же миг цена упадёт до 50 тысяч рублей за квадратный метр.

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