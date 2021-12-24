Как будут работать больницы Приморья в праздники

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в поликлиниках выходными днями будут 1, 2, 7 и 9 января. В остальные дни расписание следующее:
«В праздничные дни поликлиникам рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в неотложной форме. Будет организован выезд инфекционных бригад на дом. В эти дни специалисты обеспечат выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку рецептов, в том числе льготных рецептов на получение сильнодействующих препаратов, работу врачебной комиссии», – уточнили в ведомстве.
Также в поликлиниках будет обеспечен забор и доставка в лаборатории биологического материала на ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции. На период праздничных дней обеспечена бесперебойная ежедневная работа лабораторий.
В праздничные дни амбулаторные инфекционные центры будут работать 31 декабря с 9.00 до 15.00, далее с 2 по 10 января с 8.00 до 22.00. Напомним, что такие центры открыты для температурящих пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Жители могут обратиться в АИЦ без предварительной записи с паспортом и полисом. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках. Пациентам с симптомами ОРВИ и температурой 38 градусов и выше следует вызвать врача на дом.
Вакцинация от COVID-19 будет обеспечена в утвержденном режиме как в стационарных, так и в мобильных пунктах 31 декабря, с 3 по 6 января и с 8 по 10 января.
Больницы Приморья также обеспечат работу усиленной дежурной службы для оказания гражданам края медицинской помощи, в том числе в неотложной форме, включая работу вспомогательных служб (лаборатория, рентген, функциональная диагностика), выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку пациентов в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 10 января.