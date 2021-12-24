Как будут работать больницы Приморья в праздники

Как будут работать больницы Приморья в праздники
Как будут работать больницы Приморья в праздники
Сегодня, 12:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В новогодние праздники изменится график работы медучреждений Приморского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в поликлиниках выходными днями будут 1, 2, 7 и 9 января. В остальные дни расписание следующее:

  • – 31 декабря – с 9.00 до 15.00;
  • – 3 января – с 9.00 до 15.00;
  • – 4, 5, 6 января – с 9.00 до 20.00;
  • – 8 января – с 9.00 до 15.00.

«В праздничные дни поликлиникам рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в неотложной форме. Будет организован выезд инфекционных бригад на дом. В эти дни специалисты обеспечат выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку рецептов, в том числе льготных рецептов на получение сильнодействующих препаратов, работу врачебной комиссии», – уточнили в ведомстве.

Также в поликлиниках будет обеспечен забор и доставка в лаборатории биологического материала на ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции. На период праздничных дней обеспечена бесперебойная ежедневная работа лабораторий.

В праздничные дни амбулаторные инфекционные центры будут работать 31 декабря с 9.00 до 15.00, далее с 2 по 10 января с 8.00 до 22.00. Напомним, что такие центры открыты для температурящих пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Жители могут обратиться в АИЦ без предварительной записи с паспортом и полисом. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках. Пациентам с симптомами ОРВИ и температурой 38 градусов и выше следует вызвать врача на дом.

Вакцинация от COVID-19 будет обеспечена в утвержденном режиме как в стационарных, так и в мобильных пунктах 31 декабря, с 3 по 6 января и с 8 по 10 января.

Больницы Приморья также обеспечат работу усиленной дежурной службы для оказания гражданам края медицинской помощи, в том числе в неотложной форме, включая работу вспомогательных служб (лаборатория, рентген, функциональная диагностика), выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку пациентов в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 10 января.

Сюжеты:
Приморский край
ЗдравоохранениеПриморьеНовый год
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы