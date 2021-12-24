Кожемяко предложил вдвое увеличить размер «Туристического кэшбэка» для дальневосточников

На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил увеличить максимальную сумму выплаты по программе «туристического кэшбэка» до 40 тысяч рублей для жителей дальневосточных регионов.

В 2022 году в Российской Федерации стартует национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В четверг, 23 декабря, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел в режиме видеоконференции заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», в ходе которого были озвучены предложения к нацпроекту и новой программе «Развитие туризма». По словам Олега Кожемяко, внутренний туризм в России с каждым годом демонстрирует динамику развития. Этому направлению уделяют много внимания Президент и Правительство Российской Федерации. Принят ряд важных решений, включая создание госкорпорации Туризм.рф и запуск государственной программы стимулирования внутреннего туризма, известной как «туристический кэшбэк», которая сразу стала популярной у россиян. «Этой программой охотно пользуются, в том числе, приморцы. С этого года была введена практика „детского кэшбэка“, когда родителям возмещалась часть средств за отдых детей в летних лагерях. Со следующего года мы просим продлить эти программы, закрепить их на трехлетний период», — отметил губернатор. Подчеркнуто, что возглавляемая главой Приморья комиссия Госсовета направила в Правительство РФ предложение увеличить максимальную сумму выплаты по программе «туристического кэшбэка» до 40 тысяч рублей для жителей дальневосточных регионов. Напомним, что сейчас участники программы могут претендовать на возврат 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Глава края отметил и такие инициативы, как программа реконструкции исторических центров городов для повышения их туристической привлекательности в рамках мероприятий по проектированию и восстановлению туристских кодов городов. «На комиссии мы рассмотрели предложение, чтобы программа „Безопасные качественные дороги“ включала и средства на объекты туризма. Например, в 2022 году за счет средств краевого бюджета будет реконструирована автодорога Душкино–Ливадия, это около 500 миллионов рублей. Но у нас есть еще масса дорог, ведущих к туристическим объектам, побережью моря, которые требуют внимания. Считаем, что это направление тоже надо включать в мероприятия по развитию туризма», — обозначил губернатор. Добавим, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» охватывает три направления: повышение доступности туристических продуктов, развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование управления в сфере туризма. В соответствии с решениями проектного комитета по нацпроекту, состоявшемуся в апреле этого года, из 27 предложений, которые сформировала комиссия Госсовета, Ростуризмом были поддержаны 18, одно — частично. Обсуждение продолжится в ходе заседания Правительственной комиссии по туризму 24 декабря.

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