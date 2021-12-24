На что жители Владивостока собираются потратить 13-ю зарплату

На что жители Владивостока собираются потратить 13-ю зарплату
На что жители Владивостока собираются потратить 13-ю зарплату
Сегодня, 17:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Владивостокцы предпочитают копить, чем тратить. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя опрос граждан в декабре этого года.

Как выяснилось, в этом году бонусы и премии чаще всего собираются складывать в копилку или расплатиться с кредитом. Годом ранее предпочитали прогулять в отпуске.

В 2021 году каждый пятый из опрошенных жителей Владивостока собирается потратить годовую премию на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные. Ещё 12% из тех, кто участвовал в опросе, собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить её к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов из города. Каждый восьмой планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 6% жителей Владивостока. 9% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на своё обучение и на личные нужды. Покупку гаджетов запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Затруднились ответить 6% опрошенных.

Интересно, что инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят её на семью во Владивостоке чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

Сюжеты:
Приморье
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ИнвестицииВладивостокЗарплата
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