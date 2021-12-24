На Океанском проспекте вместо киосков установят лавочки

Во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 88 городские службы сносят незаконно действующий рынок. Как сообщили в мэрии, уже до конца недели с этой территории уберут девять ларьков и киосков. На этом месте планируется обустроить пешеходное пространство — провести озеленительные работы, установить лавочки.

В административно-территориальном управлении Фрунзенского района рассказали, что освободить городское пространство от нелегитимных прилавков пытались ещё в 2019 году. Но предприниматели отказались добровольно убирать торговые свои ларьки предприниматели отказались. Начались судебные тяжбы. Заместитель начальника административно-территориального управления Светлана Вильгерман уточнила, что земельные участки, на которых располагались торговые объекты, долгое время были в аренде. В 2019 году срок её действия закончился, договоры были расторгнуты краевым департаментом земельных и имущественных отношений. Предприниматели с таким решением не согласились и обратились в суд. — Последнее судебное решение было вынесено в пользу администрации Владивостока, — сообщила Светлана Вильгерман. Она отметила, что демонтаж незаконных прилавков в районе океанского проспекта проходит в рамках муниципального земельного контроля. Арендаторы и субарендаторы были уведомлены о предстоящем демонтаже, им было предложено самим убрать и вывезти объекты. Однако никто не воспользовался такой возможностью. Если собственники решат вернуть своё имущество, им придётся заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению. Кроме того, в эти дни были демонтированы три торговые точки в районе Океанского проспекта, 111а. Ранее они были исключены из схемы НТО за передачу прав третьим лицам. В данном случае владельцы самостоятельно убрали свои объекты.

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