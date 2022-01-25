Ситуация с бездомными животными в главном городе Приморья стоит очень остро, несмотря на то, что в последние годы на эту проблему начали обращать внимание муниципальные и краевые власти, считает ветврач и зоопсихолог Екатерина Майорова.

По её словам, очень много бездомных собак в районе Багратиона, они сбиваются в стаи и терроризируют округу. Жительница города даже не решается гулять со своей собакой в этой местности, поскольку опасается спровоцировать агрессию у дикой своры. При этом Екатерина Майорова настаивает на гуманном методе регулирования численности бродячих собак. — Побороть растущую популяцию бездомных собак можно тотальной кастрацией и стерилизацией. Собака, которая считается агрессивной, лает, кидается и держит в страхе весь район, скорее всего, защищает какой-то свой ресурс, — поясняет зоопсихолог. Она добавила, что в качестве ресурса может выступить какая-то помойка, места, где их подкармливают, лежбище. Эти территории они будут считать своими и, соответственно, защищать. С этим можно бороться, не давая им повода защищать ресурс. — Это можно сделать с помощью стерилизации, тогда исчезнет половая агрессия, а также перестать подкармливать, — настаивает специалист. Екатерина Майорова призывает людей, решившихся обзавестись питомцем, более ответственно подходить к этому вопросу, чтобы потом, в случае наступления определённых обстоятельств, не пришлось выкидывать их на улицу.

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