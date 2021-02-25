Приморская ГРЭС готовится к масштабной модернизации

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение по включению в план мероприятий, направленных на развитие энергоснабжения Восточного полигона железных дорог.
Речь идет о модернизации Приморской ГРЭС, сооружении двух энергоблоков (215 МВт) на Нерюнгринской ГРЭС (Якутия), увеличении мощности Партизанской ГРЭС в Приморье и строительстве электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области. Окончание работ запланировано на 2024−2026 гг.
Эти проекты позволят запитать тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию для подачи на путевую инфраструктуру, что в свою очередь обеспечит бесперебойное движение поездов и своевременную доставку грузов.
Как сообщается, развитие Восточного полигона железных дорог предусматривает комплексную модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Запланированные мероприятия помогут увеличить их пропускную способность, нарастить объем грузоперевозок и сформировать инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов.