Прожиточный минимум в Приморье постепенно увеличивается

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Правительства Приморского края от 28.01.2021 года № 32-пп в размере 14025 рублей, сообщает Приморскстат.

В том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население — 14872 рубля, пенсионеры — 11287 и дети (от 0 до 15 лет включительно) — 15366 рублей. Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава (на семью; рублей в месяц) IV квартал 2020 Справочно III квартал 2020 IV квартал 2019 Семьи, состоящие из 2 человек: 2 трудоспособных 29744 29528 28088 2 пенсионеров 22574 22432 21342 1 трудоспособного и 1 ребенка 30238 30094 28612 Семьи, состоящие из 3 человек: 3 трудоспособных 44616 44292 42132 2 трудоспособных и 1 ребенка 45110 44858 42656 2 трудоспособных и 1 пенсионера 41031 40744 38759 1 трудоспособного и 2 детей 45604 45424 43180 1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 41525 41310 39283 Семьи, состоящие из 4 человек: 2 трудоспособных и 2 пенсионеров 52318 51960 49430 2 трудоспособных и 2 детей 60476 60188 57224 2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка 56397 56074 53327 1 трудоспособного и 3 детей 60970 60754 57748 1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 56891 56640 53851

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