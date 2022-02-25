В нынешней, и без того напряжённой обстановке, в соцсетях появляются фейки о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Сбербанк официально опроверг эту информацию и призвал не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации.

Как сообщается на сайте www.sberbank.ru, Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. «Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», говорится в сообщении Сбербанка.

Материалы по теме: Сбер ставит на рубль

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter