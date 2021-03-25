Крупное тактическое учение стартовало в общевойсковой армии ВВО в Приморье

В ходе тактического учения задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, минометные комплексы, ствольная и самоходная артиллерия, ракетные системы залпового огня, а также беспилотные летательные аппараты. В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит поразить свыше 3000 целей имитирующих живую силу и военную технику «противника».