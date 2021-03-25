Крупное тактическое учение стартовало в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Мероприятие проходит под руководством командующего объединением генерал — майора Алексея Подивилова на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По замыслу учения одно подразделение выступает в роли «условного противника» ведущего наступательные действия, а другое находится в обороне.
В ходе тактического учения задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, минометные комплексы, ствольная и самоходная артиллерия, ракетные системы залпового огня, а также беспилотные летательные аппараты. В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит поразить свыше 3000 целей имитирующих живую силу и военную технику «противника».
Особое внимание уделяется применению вертолетов армейской авиации ВВО и борьбе с БпЛА.
К учению, которое продлится несколько дней, привлечено более 1000 военнослужащих.