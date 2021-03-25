Крупное тактическое учение стартовало в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Крупное тактическое учение стартовало в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Сегодня, 13:01ОбществоФото: сайт МинобороныВ учении примут участие более 1000 военнослужащих
У военнослужащих мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) началось крупное тактическое учение.

Мероприятие проходит под руководством командующего объединением генерал — майора Алексея Подивилова на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По замыслу учения одно подразделение выступает в роли «условного противника» ведущего наступательные действия, а другое находится в обороне.

В ходе тактического учения задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, минометные комплексы, ствольная и самоходная артиллерия, ракетные системы залпового огня, а также беспилотные летательные аппараты. В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит поразить свыше 3000 целей имитирующих живую силу и военную технику «противника».

Особое внимание уделяется применению вертолетов армейской авиации ВВО и борьбе с БпЛА.

К учению, которое продлится несколько дней, привлечено более 1000 военнослужащих.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Минобороны
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы