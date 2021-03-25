В Приморье сократилось число несчастных случаев на производстве

В Приморье сократилось число несчастных случаев на производстве

Сегодня, 17:03ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"Количество смертельных случаев снизилось с 68 до 58
Специалисты Приморского регионального отделения Фонда социального страхования подвели итоги работы по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за 2020 год.

Количество предприятий, воспользовавшихся программой финансирования предупредительных мер, за год возросло с 528 (в 2019 году) до 722. В 2020 году отделение Фонда направило на финансовое обеспечение предупредительных мер 174,1 млн рублей, что на 11,8 млн рублей больше, чем в предыдущем году.

В их числе:

50,7 млн рублей на медицинские осмотры работников, занятых на вредных производствах (15 517 человек);

61 млн рублей — на приобретение средств индивидуальной защиты;

16 млн рублей — на специальную оценку условий труда (13826 рабочих мест);

5,65 млн рублей — на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, деньги расходовались на обучение охране труда, лечение работников, приведение уровней загрязнения в норму, приобретение алкотестеров, тахографов, аптечек и других средств.

На фоне увеличения средств, расходуемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, в крае отмечается снижение количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2020 году в региональном отделении Фонда было зарегистрировано 564 несчастных случая на производстве, в предыдущем году — 614, количество смертельных случаев снизилось с 68 до 58, а тяжелых со 115 до 105. Количество профессиональных заболеваний снизилось с 33 до 22.

Для участия в программе финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работодателям необходимо до 1 августа обратиться с заявлением в Фонд социального страхования. Узнать подробнее можно на сайте www.r25.fss.ru.

Сюжеты:
Приморье
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