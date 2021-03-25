В Приморье сократилось число несчастных случаев на производстве

На фоне увеличения средств, расходуемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, в крае отмечается снижение количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2020 году в региональном отделении Фонда было зарегистрировано 564 несчастных случая на производстве, в предыдущем году — 614, количество смертельных случаев снизилось с 68 до 58, а тяжелых со 115 до 105. Количество профессиональных заболеваний снизилось с 33 до 22.