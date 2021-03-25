Во Владивостоке строят ещё один надземный переход

Во Владивостоке строят ещё один надземный переход

Сегодня, 10:02ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке в районе 3-го километра трассы Владивосток-Аэропорт возведут новый надземный пешеходный переход. Работы будут вести ночью, движение автомобилей на участке перекроют, сообщили в правительстве Приморья.
Фото:ИК "Золотой Рог"

«В связи с монтажом балки пешеходного виадука сегодня ночью с 01.00 до 04.00 будет перекрыто движение транспорта на 3-м километре трассы Владивосток — Аэропорт (вблизи АЗС Роснефть)», — рассказали сотрудники правительства региона.

По словам специалистов, объехать перекрытый участок по направлению к аэропорту можно через улицу Вахрушева, а в сторону Владивостока — через Угловое.

В связи с проведением работ, водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свои маршруты.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
АвтомобилиВладивостокстроительство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы