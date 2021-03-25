Во Владивостоке строят ещё один надземный переход

Во Владивостоке в районе 3-го километра трассы Владивосток-Аэропорт возведут новый надземный пешеходный переход. Работы будут вести ночью, движение автомобилей на участке перекроют, сообщили в правительстве Приморья.

Фото: ИК "Золотой Рог" «В связи с монтажом балки пешеходного виадука сегодня ночью с 01.00 до 04.00 будет перекрыто движение транспорта на 3-м километре трассы Владивосток — Аэропорт (вблизи АЗС Роснефть)», — рассказали сотрудники правительства региона. По словам специалистов, объехать перекрытый участок по направлению к аэропорту можно через улицу Вахрушева, а в сторону Владивостока — через Угловое. В связи с проведением работ, водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свои маршруты.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter