Во Владивостоке строят ещё один надземный переход

«В связи с монтажом балки пешеходного виадука сегодня ночью с 01.00 до 04.00 будет перекрыто движение транспорта на 3-м километре трассы Владивосток — Аэропорт (вблизи АЗС Роснефть)», — рассказали сотрудники правительства региона.
По словам специалистов, объехать перекрытый участок по направлению к аэропорту можно через улицу Вахрушева, а в сторону Владивостока — через Угловое.
В связи с проведением работ, водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свои маршруты.