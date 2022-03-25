Во Владивостоке электрификация объектов бьёт рекорды

Во Владивостоке электрификация объектов бьёт рекорды
Во Владивостоке электрификация объектов бьёт рекорды
Сегодня, 14:53ОбществоФото: пресс-службы МУП ВПЭС
Владивостокское предприятие электрических сетей за первые два месяца 2022 года приняло 760 заявок на технологическое присоединение к электросетям. Это рекордное количество — в два раза больше, чем обычно. Например, за весь 2021 год на предприятие поступило 2,5 тысячи таких заявок.

В пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей сообщили, что основная часть желающих подключить объект к электросетям — многодетные семьи. За последний год специалисты ВПЭС построили для них почти полкилометра электросетей мощностью ВЛ-0,4 кВ.

Специалисты отмечают, что главная трудность подключения к инженерным сетям заключается в удалённом расположении участков от действующих подстанций и иных инфраструктурных сооружений. Энергетикам приходится тянуть ЛЭП длиной до километра. Это уже считается очень большим расстоянием.

Отметим, оформить заявку на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для граждан и до 150 кВт — для компаний можно различными способами. Например, через «Личный кабинет» на сайте www.vpes.ru.

Отметим, обратиться во ВПЭС по профильным вопросам также можно с помощью российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого нужно отправить сообщение либо комментарий на страницах предприятия. Поступившая информация оперативно будет передана в работу ответственным специалистам. Кроме того, по вопросам, касающимся работы ВПЭС можно обратиться и к консультантам по номеру телефона 209-9000 (с 8:00 до 17:00, в рабочие дни).

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокэнергетика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы