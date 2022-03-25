Во Владивостоке электрификация объектов бьёт рекорды

Владивостокское предприятие электрических сетей за первые два месяца 2022 года приняло 760 заявок на технологическое присоединение к электросетям. Это рекордное количество — в два раза больше, чем обычно. Например, за весь 2021 год на предприятие поступило 2,5 тысячи таких заявок.

В пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей сообщили, что основная часть желающих подключить объект к электросетям — многодетные семьи. За последний год специалисты ВПЭС построили для них почти полкилометра электросетей мощностью ВЛ-0,4 кВ. Специалисты отмечают, что главная трудность подключения к инженерным сетям заключается в удалённом расположении участков от действующих подстанций и иных инфраструктурных сооружений. Энергетикам приходится тянуть ЛЭП длиной до километра. Это уже считается очень большим расстоянием. Отметим, оформить заявку на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для граждан и до 150 кВт — для компаний можно различными способами. Например, через «Личный кабинет» на сайте www.vpes.ru. Отметим, обратиться во ВПЭС по профильным вопросам также можно с помощью российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого нужно отправить сообщение либо комментарий на страницах предприятия. Поступившая информация оперативно будет передана в работу ответственным специалистам. Кроме того, по вопросам, касающимся работы ВПЭС можно обратиться и к консультантам по номеру телефона 209-9000 (с 8:00 до 17:00, в рабочие дни).

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