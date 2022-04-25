Как будут работать больницы Приморья в майские праздники

Как будут работать больницы Приморья в майские праздники
Как будут работать больницы Приморья в майские праздники
Сегодня, 15:17ОбществоФото: 1Miтематическое фото
Жителям Приморья стоит внимательно планировать собственный график посещения больниц в начале мая. Из-за обилия праздников, выпадающих на начало месяца, мед учреждения Приморского края изменят график работы.

Поликлиники с 4 по 6 мая будут работать в обычном режиме. 3, 7, 10 мая с 9.00 до 18.00 предусмотрена усиленная дежурная служба для оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в неотложной форме. Также в эти дни можно будет выписать или продлить листки нетрудоспособности, выписать рецепты.

Для амбулаторных инфекционных центров и кабинетов установлен следующий график: 3, 7, 10 мая — с 9.00 до 15.00, с 4 по 6 мая — с 8.00 до 20.00.

Вакцинация граждан от COVID-19 будет доступна как в стационарных, так и в мобильных пунктах вакцинации с 3 по 8 мая по времени работы поликлиник.

Кстати, программа «Здоровые сердца Приморья», а также углублённая диспансеризация, будет проходить с 1 по 10 мая с 8 до 20 часов. Будут работать все службы, в том числе и кабинеты рентгенографии, маммологии, ЭКГ и прочие.

Программа продолжит свою работу после праздников без выходных.

Сюжеты:
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медицинаПриморьепраздник
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