Родители получают путевку в сад

Родители получают путевку в сад
Родители получают путевку в сад
Сегодня, 10:20ОбществоФото: vlc.ru
С 17 мая во Владивостоке началась выдача путёвок в детские сады. Их получат преимущественно дети 2018 года рождения, которые зарегистрированы в очереди, а также ребята из семей льготных категорий.

Специалисты администрации Владивостока отмечают, что куда-то идти за путёвкой не нужно — её пришлют прямо в детский сад, а родителям на почтовый адрес отправят информацию о зачислении ребёнка.

Раньше родители приходили в управление по работе с муниципальными учреждениями образования лично. В 2021 году списки были сформированы автоматически с помощью информационной системы «Е-услуги. Образование».

Реестр поступающих сформирован на основе даты подачи заявления, возраста детей, отметки о регистрации ребёнка на закреплённой территории и льготного статуса семей.

Списки направлены руководителям детсадов, а родители получат письмо по месту жительства детей с указанием номера детского сада, после чего им необходимо обратиться к заведующему детсада, в который направлен ребёнок, и предоставить все необходимые документы.

Второй год подряд комплектование детских садов во Владивостоке пройдёт дистанционно.

Глава управления дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Наталья Птахова ответила на самые частые вопросы родителей и рассказала о том, как будут укомплектованы детсады в этом году и о том, как пройдут выпускные.

— Какие нужны документы?

— Для получения путёвки необходим документ, удостоверяющий личность родителя — паспорт;

— Свидетельство о рождении ребёнка в оригинале и копия;

— Регистрация ребёнка по месту жительства или временного пребывания на закреплённой территории по форме № 3 или № 8 в оригинальном виде и копия;

— При наличии, документ о льготе. Важно: если предоставляется справка, то срок её действия не превышает 30-ти дней со дня выдачи;

Стоит отметить, что документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на русский.

— Как выяснить, в какой детсад зачислен ребёнок если письмо не пришло?

— Нужно обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования. В обращении необходимо указать номер контактного телефона и фамилию, имя, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства или пребывания ребёнка.

— Как быть если получили путёвку не по месту регистрации?

— В случае отсутствия свободного места в детском саду ребёнку ищут его в ближайшем учреждении. Для этого родителям необходимо обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования.

В обращении следует указать номер контактного телефона и следующие сведения о ребёнке: фамилию, имя, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства/пребывания, номер детского сада, в котором получено направление.

— Если путёвка для ребёнка пришла не в тот детсад, в котором учатся его братья и сёстры?

— Чтобы определить детей в один сад, нужно обратиться с личным письменным заявлением в управление по работе с муниципальными учреждениями образования с указанием образовательных учреждений, которые посещают дети, проживающие в одной семье и имеющее общее место жительство.

Где получить подробную информацию?

Ленинский район: 8(423) 253-47-04, voloshina@vlc.ru (Волошина Елена Ивановна),

Первореченский район: 8(423) 253-47-04, andreeva@vlc.ru (Андреева Марина Николаевна),

Первомайский район: 8(423) 253-44-51, parshukova@vlc.ru (Паршукова Наталья Александровна),

Советский район: 8 (423) 253-44-51, bragina@vlc.ru (Брагина Наталья Николаевна),

Фрунзенский район: 8 (423) 253-44-51, fedorova_yn@vlc.ru (Федорова Юлия Николаевна).

Какие документы нужны для разных групп граждан:

1) сотрудники полиции — справка с места работы;

2) военнослужащие — справка о прохождении службы из отдела кадров;

3) многодетные родители — удостоверение многодетной семьи в оригинале и копия;

4) учащиеся матери — справка из учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования об очной форме обучения, студенческий билет, зачетную книжку;

5) родители из неполных семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — справка из министерства труда и социального развития Приморского края о том, что семья состоит на учете как малоимущая с несовершеннолетними детьми или как семья с несовершеннолетними детьми с низким уровнем доходов, справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений по форме № 10;

6) родители-инвалиды и родители, имеющие ребёнка-инвалида для зачисления в МДОУ, — справка, подтверждающая факт установления инвалидности в оригинале и копия;

7) опекуны — распоряжение органа опеки и попечительства в оригинале и копия;

8) для усыновителей — копия свидетельства об усыновлении;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС — удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в оригинале и копия;

10) прокуроры, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, судьи — справку с места работы.

Важный вопрос: выпускных не будет?

Как рассказала глава управления дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Наталья Птахова, в данный момент во Владивостоке не сняты ограничительные меры по коронавирусу, поэтому всем заведующим рекомендовано воздержаться от приглашения родителей на выпускные.

Вместе с этим СанПиН разрешает присутствие родителей одной группы на таких праздниках, но с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

Заведующие детских садов вправе, руководствуясь СанПиНом, пригласить родителей, но при выявлении случаев заболевания COVID-19 у присутствующих на мероприятии в течение 14 календарных дней, ответственность будет нести заведующий садом.

Артур МУРАВЬЕВ.

Сюжеты:
Приморье
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