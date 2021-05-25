Сирень, вальс и бантики

Выпускники владивостокских школ в конце минувшей недели услышали символический последний звонок. Традиционно этот праздник проходит в последней декаде мая и предшествует выпускным экзаменам, после которых молодёжь ждёт не менее торжественное событие — выпускной вечер.
Последние звонки в школах проходили в этом году камерно, без общегородского праздника — в городе по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, связанные с пандемией коронавируса. Тем не менее школы не отказались от традиционных линеек с напутствиями учителей своим воспитанникам. «Золотой Рог» стал свидетелем торжественной линейки во владивостокской школе № 56. Это общеобразовательное учреждение в нынешнем году отметило свой 45-летний юбилей.
«У нас выпускается два одиннадцатых класса, 50 человек. Все, конечно, — красавицы и красавцы, умники и умницы. Один „красный“ аттестат, два кандидата в мастера спорта, один мастер спорта. Многие ребята останутся поступать в вузы в родном городе, но есть и такие, кто нацелился на столичное образование. Сейчас ребятам предстоят экзамены, и я искренне желаю им получить самые высокие баллы, чтобы осуществились их планы!» — поделилась директор школы Елена Кравчук.
В школах по-прежнему сохраняется обычай, заведённый много лет назад: на последний звонок девочки надевают форменные платьица и белые фартуки, в каких ходили их мамы и бабушки. Такая форма давно перестала быть обязательной одеждой, в повседневной школьной жизни её не увидишь. Однако для торжества девушки специально заказывают винтажные платья и фартучки в ателье. А ещё — соревнуются в искусстве завязывать белые бантики, добавляя этим украшением сентиментальных ноток прощанию с детством и школой.
В 2021 году из школ Владивостока выпускаются более 2,8 тысяч одиннадцатиклассников. Им повезло больше, чем выпускникам прошлого года, которые завершали учебный год в дистанционном режиме и праздновали последний звонок в онлайн-формате.
«Последний звонок бывает раз в жизни. Конечно, нам хотелось, чтобы он запомнился надолго. Приятно было видеть, что нам удалось удивить учителей — мы специально готовили художественные номера, учились танцевать вальс, покупали красивые букеты. Да и парадные костюмы приходится надевать не каждый день!» — рассказал один из выпускников.
Уже 31 мая у всех бывших одиннадцатиклассников пройдут первые экзамены — ЕГЭ по литературе, химии и географии.
Наталья БАРАНОВА.