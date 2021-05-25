Сирень, вальс и бантики

«У нас выпускается два одиннадцатых класса, 50 человек. Все, конечно, — красавицы и красавцы, умники и умницы. Один „красный“ аттестат, два кандидата в мастера спорта, один мастер спорта. Многие ребята останутся поступать в вузы в родном городе, но есть и такие, кто нацелился на столичное образование. Сейчас ребятам предстоят экзамены, и я искренне желаю им получить самые высокие баллы, чтобы осуществились их планы!» — поделилась директор школы Елена Кравчук.