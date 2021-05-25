Шаг вперед

«У меня пятеро детей. Раньше здесь жили китайские рыбаки, потом дом перешел нам. Стены еще ничего, но на чердак мы вообще не лезем, потому что все там ходит ходуном. Да, землю нам дали, но участок находится в Новонежино, я туда один раз приехала и больше там не была, потому что это слишком далеко», — сказала Яна Загузина.