Детский отдых под особым контролем

С наступлением лета и школьных каникул актуальной становится тема детского отдыха. В пресс-службе краевого правительства, рассказали, куда обратиться за консультацией по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров.

В Приморье стартовала «профильная» «горячая линия». До 10 июня сотрудники регионального Роспотребнадзора всем позвонившим по телефонам: 8 (423) 244-35-70, 8 (423) 244-86-43 и 8 (423) 244-86-19 ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции. А также помогут в оформлении претензии в адрес продавца, дадут рекомендации, как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребенка в детский лагерь. Кроме того, консультацию можно получить в краевом Центре гигиены и эпидемиологии по номеру: 8 (423) 276-38-93. Своя «горячая линия» по вопросам детского отдыха действует и в краевом министерстве образования по телефону: 8 (902) 524-63-53. Специалисты также объясняют, как принять участие в программе детского кэшбэка. Для этого достаточно оплатить путёвку картой «Мир» и подождать до пяти дней — за это время вернётся 50% потраченных денег, но не более 20 тысяч рублей. Отправить ребенка отдыхать на выгодных условиях можно с 1 мая по 30 сентября, причём несколько раз: детский кэшбэк действует без ограничений по количеству поездок. Ребёнок может съездить на несколько смен, и с каждой оплаты родитель получит возврат части потраченных денег. Кроме того, по личной инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в этом году около трёх тысяч юных приморцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отправятся в санатории и детские лагеря бесплатно. На эти цели в краевом бюджете предусмотрели 78,6 миллиона рублей.

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