В Приморье автовладельцы ринулись регистрировать гаражи по упрощённой схеме

Приморский край вошёл в пятерку лидеров «гаражной» амнистии. По информации Росреестра, больше всех в стране зарегистрировано «домиков для автомобилей» по упрощённой схеме в Приморье, Свердловской, Тверской и Омской областях, а также в Республике Татарстан.

По статистике ведомства, за первые семь месяцев действия «гаражной амнистии» (с 1 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года) в России успели зарегистрировать около 30 тысяч объектов недвижимости по «гаражной амнистии», среди них — более 16 тысяч земельных участков и 12, 7 тысяч гаражей. При этом, по данным регионального Управления Росреестра на 20 мая, в Приморье поставлены на учёт в упрощённом порядке почти 850 гаражей и более 650 земельных участков. Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в России 1 сентября 2021 года. Согласно документу, граждане могут оформить в собственность гаражи по упрощённой схеме, но только если земля под ними находится в государственной либо муниципальной собственности. «Амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года в отношении объектов капитального строительства, возведённых до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Между тем, Госавтоинспекция предупреждает приморцев о мошенничестве в отношении владельцев транспортных средств и предлагает проверить прошлое автомобиля перед покупкой. С начала года в крае совершено свыше 38 тысяч регистрационных действий, при этом в 228 случаях выявлены факты совершения сделок с признаками преступлений. Из них 217 случаев изменения или уничтожения маркировочных обозначений номерных агрегатов, в 9 случаях были предоставлены поддельные документы, а также пресечены две попытки зарегистрировать паспорт автомобиля, находящегося в розыске. ГИБДД предлагает гражданам обращаться к ним, чтобы на безвозмездной основе проверить легитимность ТС и законность документов на него.

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