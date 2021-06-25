«Жар-птица» соберёт керамистов на «Дыхание огня»

«Жар-птица» соберёт керамистов на «Дыхание огня»
«Жар-птица» соберёт керамистов на «Дыхание огня»
Сегодня, 12:16ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Творческий проект для художников-керамистов «Дыхание огня», разработанный в приморском ЗАТО Фокино, выиграл грант президента по линии Министерства культуры. Об этом стало известно в начале июня.
Фото:ИК "Золотой Рог"

Автор проекта — мастер-керамист Наталья Христенко. Вместе с мужем Максимом около 20 лет назад она основала в Фокино музей-мастерскую народных ремёсел «Жар-птица». Поначалу супруги занимались гончарным делом и керамикой, но с годами спектр направлений расширился, охватив и другие традиционные славянские ремёсла — кузнечное дело, прикладные искусства. Пополнилась и коллекция музея — сейчас в нём можно увидеть настоящие раритеты, например, кусок рельса 1893 года с клеймом завода Демидова, старинные утюги, работавшие на углях, клещи и много других предметов с богатой историей.

До пандемии «Жар-птица» ежегодно в течение нескольких лет проводила фестивали народных промыслов «Кустари» — в Фокино съезжались мастера и гости со всего края и даже из других регионов. В мастерской регулярно проходили мастер-классы и экскурсии по музею для детей и взрослых, в том числе для ребят с инвалидностью. В то же время основатели «Жар-птицы» всё время продолжали творчески совершенствоваться — работы Натальи не раз выставлялись в коллективных экспозициях Приморского отделения Союза художников, центра современного искусства «Заря».

Фото:ИК "Золотой Рог"

В 2020 году Наталья направила грантовую заявку в Министерство культуры, задумав провести слёт профессиональных керамистов с приглашением известных мастеров из европейской части России. В Министерстве культуры признали, что данный творческий проект имеет общенациональное значение. Этот успех окрылил мастера, хотя и стал для неё сюрпризом. Так вышло, что незадолго до известия о победе в федеральном конкурсе Наталья Христенко выиграла во Владивостоке премию «Неравнодушный гражданин» в номинации «Культура» — за керамиста из Фокино активно голосовали сотни интернет-пользователей, и их голоса совпали с мнением жюри.

В начале 2021 года Наталья и Максим Христенко прошли обучение в социальном акселераторе «Бизнес от сердца». Музей-мастерская «Жар-птица» был признан социальным предприятием. Это означает, что общественную значимость проектов мастерской и её потенциал в решении социальных проблем территории признали на краевом уровне.

Наталья БАРАНОВА

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморский край
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