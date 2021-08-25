Минздрав Приморья: важно заблаговременно спланировать свою прививочную кампанию

В Приморье напомнили о важности прививки от гриппа, а также объяснили, и как правильно сочетать эту вакцину с иммунизацией от COVID-19.

Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отметила, что прививка от гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна: сочетание двух инфекций, в случае, если человек заразится и той, и другой, — это серьезный риск для здоровья. В прошлом году всплеск заболеваемости гриппом удалось сдержать только благодаря массовой вакцинации от него. — В этом году важно заблаговременно спланировать свою прививочную кампанию, если вакцинация от коронавируса только предстоит. Это связано с рекомендациями по сочетаемости препаратов от COVID-19 и гриппа. Так, противогриппозную прививку необходимо делать не менее чем через месяц после введения второй дозы препарата от коронавируса (либо первого укола «Спутник Лайт»), — сообщила Анастасия Худченко. Временной промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю. — Для иммунной прослойки нам необходимо привить не менее 60% населения. По прогнозам специалистов, возможен сезонный эпидподъем заболеваемости. Если мы будем оказывать медпомощь в условиях высокого роста заболеваемости коронавирусом и одновременно будет много больных гриппом, нам будет крайне сложно, поскольку потоки этих больных требуется разделять. Снова придется перепрофилировать медучреждения, создавая новые отделения и разворачивая допкойки, — отметила министр здравоохранения Приморья. В пресс-службе края отметили, работа прививочных пунктах против гриппа начнется уже с 1 сентября. Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей Приморья ответственно отнестись к своему здоровью и не пренебрегать таким важным способом защиты как иммунопрофилактика. Он указал главам муниципальных образований на необходимость организовать пропагандистскую работу по промышленным предприятиям, организациям. — Разъясняйте людям, почему важно сделать прививки. Ведь вакцинация — это единственный способ избежать тяжелых последствий заболевания. Как коронавируса, так и гриппа, — отметил Губернатор. Отметим, приморцы, которые полностью завершили иммунизацию от COVID-19 до 15 сентября, могут принять участие в розыгрыше двух квартир и пяти машин. То есть еще непривившимся следует начать вакцинацию сегодня, 25 августа. Для этого в Приморье открыты более 200 стационарных и мобильных пунктов На сегодня на розыгрыш сертификатов зарегистрировались 51 798 человек. Согласно условиям жеребьевки, это граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап — в случае с вакциной «Спутник Лайт») в Приморье. Отметим, иммунизация населения проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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