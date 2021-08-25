Приморские дети будут посещать кружки и секции по сертификату

В Приморье началась выдача сертификатов дополнительного образования, по которому дети от 5 до 18 лет могут бесплатно посещать кружки и секции. Оформить электронный документ можно во всех муниципалитетах края.

Отметим, что сертификат дополнительного образования — это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства. Именной сертификат получается ребенком один раз и действует до его совершеннолетия. Он не материален — это только электронная запись в реестре. Дети и родители могут выбрать, где и по какой программе ребенок будет заниматься. Поучить сертификат можно с помощью портала «Сетевой город. Образование» и сайта 25.pfdo.ru. В пресс-службе региона поделились пошаговой инструкцией получения сертификата. «Сетевой город. Образование» — это портал, на котором размещены электронные дневники и другая информация об образовательной организации вашего ребенка. Логин и пароль от личного кабинета родителям выдают в детском саду или школе при зачислении на обучение. Затем в личном кабинете следует подать заявку на сертификат — появится уникальный номер, закрепленный за ребенком, и скачать шаблон заявления. После этого сертификат нужно активировать. Для этого заполненное заявление вместе с необходимыми документами нужно отнести в организацию, которая осуществляет прием и регистрацию заявлений на получение сертификатов дополнительного образования. В большинстве муниципалитетов края заявления принимают в школах и детских садах. Узнать, куда необходимо нести заявление в каждом конкретном городе или районе, можно на портале 25.pfdo.ru. Для этого нужно перейти в раздел «Подать заявление» и выбрать место, где вы живете. В разделе будут указаны также контакты Муниципального опорного центра (МОЦ), который оказывает поддержку по получению сертификатов на территории, список необходимых документов и адреса организаций, которые принимают и регистрируют заявления. После активации сертификата для родителей и детей открываются все возможности портала 25.pfdo.ru. На этом ресурсе создан навигатор, где собраны все доступные в Приморье программы дополнительного образования. При помощи логина и пароля, которые указаны в сертификате, можно войти в личный кабинет, найти желаемый кружок или секцию и записаться на обучение. Далее родителей пригласят в образовательную организацию, чтобы завершить запись. С 1 сентября для записи на кружок или секцию сертификат понадобится ребятам во всех муниципалитетах края. А вот сертификаты с возможностью оплачивать кружки и секции внедряются только в 17 пилотных муниципалитетах — в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Владивостоке, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем и Уссурийске, а также в Анучинском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском районах и округах. На оставшихся 17 территориях они появятся к следующей осени. Сертификат нужен для того, чтобы показать реальный охват детей дополнительным образованием. Отметим, работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования ведется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы. Узнать больше о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования можно по телефону: 8 (423) 236-32-74.

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