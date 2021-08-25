В Приморье обнаружены куры, несущие пасхальные яйца

Уникальных кур обнаружили специалисты, участвующие в сельскохозяйственной микропереписи. Она стартовала 1 августа по всей стране, и ее главная цель — получить официальную статистическую информацию о произошедших изменениях в сельском хозяйстве в межпереписной период.

Предыдущая сельхозперепись прошла в 2016 году, с того времени отрасль перетерпела много изменений и нуждается в уточненной информации. В Приморье планируют собрать данные о более чем 150 тысячах объектов. В личные подсобные хозяйства граждан, держа в руках планшетные компьютеры, пошли с опросом 312 переписчиков. Они успевают за день обойти 16 личных подсобных хозяйств и заполнить опросные листы. В Приморскстате рассказали, что переписчики сталкиваются как с трудностями, например, — нападение собак в частных дворах, так и с интересными и необычными событиями. Так, при посещении одного из подворьев были обнаружены необыкновенные куры: любопытные мохоногие мараны, «романтики» — арауканы и экзотические ухейилюй. Несут эти необыкновенные птицы ни больше, ни меньше, а пасхальные яйца: голубые, зеленые, светло розовые и коричневые в крапинку. А один из маранов, наиболее любознательный, запрыгнув на плечо переписчика, «контролировал» заполнение планшета. Перепись уже близка к завершению — финиш назначен на 30 августа. Впереди еще почти неделя интенсивной переписной работы.

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