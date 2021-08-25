Владивостокских автобусников, наконец-то, наказали за халатное отношение к пассажирам

Пары кликов и нескольких записей в Instagram приморского губернатора Олега Кожемяко от возмущенных владивостокцев оказалось достаточно, чтобы «навести порядок» на автобусном маршруте №40а. Жалобу приморцев специалисты Центра управления регионом (ЦУР) и правительства Приморья перенаправили в городскую администрацию.

Оказалось, что жители Лесного квартала были вынуждены ждать транспорт по часу, а то и больше. Кроме того, автобус проезжал мимо остановок. После вмешательства городских специалистов, водителя оштрафовали, а работу маршрута взяли на ежедневный контроль. ЦУР — ведомство, одной из главных задач которого является установления диалога между населением и властями, а также оперативная обработка обращений граждан из социальных сетей. Кстати, маршрут №40а — не единственный, у которого есть проблемы с соблюдением утвержденного расписания.На встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко и мэра Владивостока Константина Шестакова с сотрудниками «Приморского кондитера» выяснилось, что водители автобусного маршрута №45 не соблюдают утвержденное расписание. Из-за этого жители поселка Трудовое попросту не могут дождаться автобуса.Константин Шестаков отметил, что работу маршрута взяли на контроль. Итогом стал почти полуторамиллионный штраф, который придется заплатить автотранспортному предприятию. По словам мэра, только с начала августа, общая сумма штрафов автобусникам за невыход транспорта на линии, а также неудовлетворительное санитарное состояния превысила 4 миллиона рублей. Константин Шестаков выразил надежду, что столь внушительные штрафы помогут вразумить перевозчиков. Также он напомнил, что силами городских властей и ВЭБ.РФ разрабатывается концепция развития пассажирского транспорта. Она призвана обеспечить Владивостоку необходимое количество маршрутов. Высказать собственное мнение о работе общественного транспорта в столице Дальнего востока можно по телефону: 2-614-334 или оставив сообщение в instagram-аккаунте городского управления транспорта gortrans_vl.

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