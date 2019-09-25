МТС представила решения "умного транспорта"

«По нашим подсчетам, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое. Мы рассматриваем 5G как основу для создания комплекса решений Smart City, которые свяжут различные элементы инфраструктуры города в единую удобную и эффективную сеть. Среди ближайших планов МТС – разработка беспилотной спецтехники для коммунальных служб и различных AR-решений, в том числе для индустрии туризма», - отметил вице-президент по региональному развитию Игорь ЕГОРОВ.