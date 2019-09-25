МТС представила решения "умного транспорта"

МТС представила решения "умного транспорта"

25 сентября 2019, 14:30
Общество
С использованием современных технологий количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться вдвое

С использованием современных технологий количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться вдвое

МТС впервые в России протестировала на сети 5G инновационные решения для транспорта, которые способны повысить безопасность дорожного движения и сделать жизнь в городах более комфортной.

МТС совместно с Huawei и системным интегратором NVision Group при поддержке департамента информационных технологий Москвы провели тестирование технологий умного города в пилотной зоне 5G на ВДНХ.

МТС продемонстрировала три сценария использования сети пятого поколения для повышения уровня безопасности на дорогах. Решения основаны на взаимодействии участников движения друг с другом и с городской инфраструктурой. Обмен данными осуществляется через сеть 5G. Благодаря скорости передачи данных до трех гигабит в секунду и сверхмалой задержке сети, она позволяет передавать большие объемы информации в режиме реального времени.

«По нашим подсчетам, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое. Мы рассматриваем 5G как основу для создания комплекса решений Smart City, которые свяжут различные элементы инфраструктуры города в единую удобную и эффективную сеть. Среди ближайших планов МТС – разработка беспилотной спецтехники для коммунальных служб и различных AR-решений, в том числе для индустрии туризма», - отметил вице-президент по региональному развитию Игорь ЕГОРОВ.

Главные преимущества сетей пятого поколения – высокая скорость и минимальная задержка сигнала. Именно поэтому возможности 5G незаменимы в тех отраслях, где важно мгновенное и полное получение информации — в городском хозяйстве, медицине и транспорте. Их внедрение поможет сделать города более комфортными и безопасными для жизни.

Примеры технологий Smart City в транспортной сфере

«Умный обгон». Решение направлено на улучшение обзора при обгоне и позволяет водителю получать по сети 5G на монитор своего автомобиля видео с камер, установленных на других транспортных средствах.

«Умный перекресток». Решение разработано для минимизации слепых зон и реализовано по модели взаимодействия между автомобилем и городской инфраструктурой.

«Безопасный пешеход». Решение позволяет пешеходу получить предупреждение о приближающемся автомобиле на смартфон или очки дополненной реальности, а автомобилям – обмениваться видео с фронтальных камер на других транспортных средствах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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