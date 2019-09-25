Новый концертный зал и Хореографическая школа появятся во Владивостоке по поручению Президента

Новый концертный зал и Хореографическая школа появятся во Владивостоке по поручению Президента

25 сентября 2019, 14:05
Общество
Объекты разместятся на Орлиной сопке и острове Русском

Объекты разместятся на Орлиной сопке и острове Русском

Театрально-образовательный комплекс планируется построить во Владивостоке к 2023 году. Проект будет реализован на двух площадках - на Орлиной сопке в районе улицы Аксаковской, где разместятся концертный зал, музей и здание школы музыкального и театрального искусства, а также на острове Русском, где запланировано строительство жилья для работников комплекса, хореографической и музыкальной школ. Кроме того, здесь же будут построены интернаты для детей, которые будут обучаться музыке и балету, и другие необходимые объекты.

Соответствующие проекты строительства зданий уже получили одобрение Главгосэкспертизы.

В том числе одобрены проекты первого и второго этапов строительства блока зданий. В рамках первого будут возведены четырехэтажный Образовательный центр площадью 13,930 кв. м, в состав которого войдут здание центра на 550 учащихся, столовая и бассейн. Также построят контрольно-пропускной пункт, ограждение территории и подпорные стены, проложены сети инженерно-технического обеспечения.

Вторым этапом предусмотрено строительство учебного корпуса, где будет работать филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Образовательный центр, учебный корпус музыкальной школы и строящийся в ходе отдельного проекта корпус Хореографической академии (одобрен Главгосэкспертизой России в июле) будут соединены впоследствии теплыми переходами.

Театрально-образовательный комплекс во Владивостоке создается наряду с еще тремя культурно-образовательными комплексами в Калининграде, Севастополе и Кемерово по поручению президента Владимира ПУТИНА в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Владивосток
IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»подземные строительства газастроительство Северного потокастроительствоВладимир ПутинСтроительство стендов для выставокДизайн и строительство выставочных стендовстроительства и эксплуатации инфраструктурыначало строительстваСтроительство и ремонт скважин – 2017Строительство и ремонт скважинэкологическая экспертизагосударственная экологическая экспертизастроительство скважинМинистерство культуры Российской Федерациистроительство дорогВладимир Путинспортивная школа олимпийского резерва "Центр югорского спорта"долевое строительствоДепартамент культурыВладимир ПутинКультура Главное Управление капитального строительства Тюменской областиШедевры мировой культурыГосударственный художественный музей Ханты-МансийскашколастроительствошколыСтроительстводепартамент культуры ХМАОСудебно-медицинская экспертизароссийско-швейцарская студенческая научно-исследовательская школадепартамент строительства и жилищной политики ЯНАОНовопортовская школа-интернат имени Л.В. ЛапцуяШколаДепартамент строительства ХМАОДворец культуры им. С.М. Кирова
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы