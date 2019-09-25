Новый концертный зал и Хореографическая школа появятся во Владивостоке по поручению Президента

Театрально-образовательный комплекс планируется построить во Владивостоке к 2023 году. Проект будет реализован на двух площадках - на Орлиной сопке в районе улицы Аксаковской, где разместятся концертный зал, музей и здание школы музыкального и театрального искусства, а также на острове Русском, где запланировано строительство жилья для работников комплекса, хореографической и музыкальной школ. Кроме того, здесь же будут построены интернаты для детей, которые будут обучаться музыке и балету, и другие необходимые объекты.