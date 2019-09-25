Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием

«Для прохождения испытания участникам потребовался широкий спектр знаний сетевых технологий, информационной безопасности и решений в области автоматизированных систем управления технологическими процессами. Задание финала нельзя назвать простым, и Сочи Парк организовал площадку для испытаний, безусловно поддерживая образовательные проекты и предоставляя талантливым ребятам возможность проявить себя. Максимальная открытость технологического процесса на испытании «Кибервызов: Новый уровень» обусловлена еще и тем, что мы гордимся инновациями Сочи Парка и заинтересованы принять участие в воспитании квалифицированных специалистов, привлечь интерес к нашей компании, как к потенциальному работодателю в области АСУ ТП и ИТ-технологий. Мы готовы реализовывать совместные проекты и в дальнейшем», — отмечает Константин Кареев, начальник управления информационных технологий и программного обеспечения АО «Сочи-Парк».