"Владивосток умирает без вас"

– Игорь Сергеевич! Вас я, конечно, лично не знаю. Но я знаю Пашу несколько лет как надежного товарища и честного, открытого человека. Я верю, что такой сын не мог быть воспитан преступником. А значит, ваше дело и приговор – абсурдная фикция и чей-то заказ. Я помню, как город начал меняться перед саммитом, и думаю, что этих перемен не было бы без вашего деятельного участия. Пожалуйста, не сдавайтесь и знайте, что вас в Приморье помнят и ждут.