"Владивосток умирает без вас"

Экс-глава Владивостока о любимом городе, судебных решениях, своих предках и сыновьях Экс-глава приморской столицы Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы, которые земляки-дальневосточники задают ему в рамках акции «Обратная связь». Уже традиционно неравнодушные люди обращают внимание на нестыковки в деле экс-мэра, интересуются его подробностями и предстоящей апелляцией. Владивостокцы обращаются к теме благоустройства и развития столицы Приморья, отмечают то, с какой любовью Игорь Пушкарёв пишет о своем городе, спрашивают о любимых местах и благодарят за работу на посту главы. Кроме того, приморцы присылают экс-главе Владивостока множество слов искренней поддержки и признаются, что ждут его домой. Домыслы – не доказательства – Игорь Сергеевич, очень жаль, что мы не можем вам чем-то реально помочь. Но знайте: очень большое количество приморцев на вашей стороне. Мы не забыли о вас за эти годы и ждем вашего скорейшего возвращения! – Спасибо за поддержку. – Игорь Сергеевич, почему так долго решается вопрос с апелляцией? – По действующему законодательству апелляция должна была быть назначена не позднее двух месяцев с момента вынесения приговора. Почему ее затянули до 29 августа – непонятно, как и многие другие действия по нашему делу. А с 29 августа на 3 октября рассмотрение апелляционной жалобы перенесено по ходатайству прокуратуры. Так как им требуется столь длительное время для ознакомления с нашими жалобами и для подготовки своей позиции. Более полутора лет им для этого не хватило… – Одно интересно: когда судебная практика отдельных органов начнет работать на фактах, а не домыслах, предположениях и прочих вероятностных ситуациях? Предположить можно что угодно, надо это еще и доказать. А в вашем деле и не пытаются. – Полностью согласен. Как говорится, без комментариев. – Игорь Сергеевич, сейчас живу в Санкт-Петербурге, но во Владивосток приезжаю каждый год. И вот что заметил, куда бы ни зашел: скверы, набережные, улицы и дворы – везде грязь и разрушение. Знакомому решил памятник Юлу Бриннеру показать, лучше бы не делал этого – постамент разрушается, свастика изображена на нем и тотальная грязь кругом. Скажите, как вам удавалось город содержать в чистоте? Ведь за три года он кардинально изменился, и, к сожалению, не в лучшую сторону. – Хочется ответить словами классика: разруха не в клозетах, а в головах. От себя еще добавлю, что для того, чтобы был порядок, надо этим заниматься каждый день. – А вас уже этапировали во Владивосток? – Приговор еще не вступил в силу, поэтому я до сих пор нахожусь в Москве. – Игорь Сергеевич, я недавно подумал: а что изменилось к лучшему в нашем городе после вас? И понял, что ничего! Стало только хуже. Разбитые дороги, в тротуарах дырки, грязные пляжи… Вы были настоящим хозяином города и относились к нему с любовью и заботой. Спасибо вам! – Спасибо за оценку моей работы. – Игорь Сергеевич, возвращайтесь! Господи, где справедливость?! Когда закончится это судебное безумие? Дай вам бог сил и терпения! – Спасибо за поддержку. – Игорь, недавно была в Москве, забрела в Пушкарёвский переулок, сразу про вас подумала. Может, его в честь ваших предков назвали? Не отслеживаете свои корни? – Уже несколько лет мы в семье серьезно занимаемся исследованием наших корней. По маминой линии мы отследили наших предков примерно до 1630 года, а по отцовской – до 1790 года. Но пока Пушкарёвский переулок в Москве в этих исследованиях не значится. Почему прокуроры путаются в понятиях? – Игорь Сергеевич, как вы думаете, где в итоге будет рассматриваться иск на 3,2 млрд – во Владивостоке или в ЕАО? – По закону может рассматриваться как в Приморском крае, так и в ЕАО. Выбор места рассмотрения – за истцами. – Адвокаты обращали внимание судей на то, что прокуроры всю географию перепутали – Приморье и Еврейскую автономную область? Это может как-то повлиять на окончательное решение? – Прокуроры путаются не только в географии, также они путают понятия «ущерб» и «прибыль», «взятка» и «распоряжение собственными деньгами» и т.д. – Игорь Сергеевич, ваш сын Алексей нес первоклассницу на плече 1 сентября на линейке. Очень горько, что вы этого не смогли увидеть и что младшего в первый класс не отвели. Как дети держатся, не видя отца годами? – Я очень был рад, что Алексею доверили такую почетную обязанность – пронести первоклассницу на линейке 1 сентября. Конечно, очень жаль, что я не отвел младшего в первый класс. Но у меня растут сыновья, и я хочу, чтобы они выросли и стали настоящими мужчинами. А для этого надо самому быть примером для них. – И опять вспоминаются слова из фильма «Дело гастронома № 1»: «Этому бы человеку власть дать, он бы всю страну накормил». Нам действительно у руля нужны люди, которые умеют руководить хозяйством, а не превращать всю страну в заезженный квест с игрой «ГРУ на пенсии, но пенсионный возраст продлен». Вы один из редких политиков. Здоровья, душевных сил и надежды вам на скорое обретение свободы. – Спасибо. Фильм «Дело гастронома № 1» посмотрел уже здесь, мне он тоже очень понравился. – Игорь Сергеевич, а к вам-то можно приезжать в гости туда? И может, чего захватить? Я скоро из Владивостока в Москву поеду. – К сожалению, нельзя. Свидания два раза в месяц только с близкими родственниками. – Вам надо больше писать. О произволе всех инстанций. Пусть люди знают правду. – Я это и делаю уже 2,5 года. Свою позицию я высказываю на своем сайте и в социальных сетях. – Игорь Сергеевич, возвращайтесь в город. Владивосток умирает без вас. – Спасибо. Мечтаю как можно скорее вернуться во Владивосток. Как я говорю, города есть портовые, а есть «беспортовые». – Игорь, есть ли надежда на апелляцию? – Надежда есть. И я надеюсь, что суд апелляционной инстанции разберется в деле в отличие от Тверского суда. Пожалуйста, не сдавайтесь! – Вы в своих постах всегда с любовью пишете о Владивостоке. А есть ли любимое место в городе у вас, например, парк какой-нибудь или набережная? – Когда я был студентом, моим любимым было место, где сейчас установлен памятник Кириллу и Мефодию на Орлиной сопке, выше фуникулера. И на Спортивной набережной (напротив «Олимпийца») – смотреть на море. Потом, когда я уже был мэром, моим любимым местом становился реконструируемый объект, и так до следующего объекта: скверы, набережные и т.д. А сейчас я мечтаю прийти в Театральный сквер к памятнику Высоцкому и послушать песни. – Судя по тексту документов, выложенных на сайте, Генпрокуратура не понимает, что «указанные обстоятельства» и доказанные следствием факты – разные вещи… – Я уже неоднократно указывал, что Генеральная прокуратура много чего не понимает и путает. – Игорь, вы писали, что сейчас не можете выбирать фильмы, которые смотрите по TV. А до всех этих безумных событий был ли какой-то фильм, который пересматривали с удовольствием? Или какая-то особенная картина, которую смотрели в преддверии важных событий, как космонавты «Белое солнце пустыни» перед полетом? – Какого-то особого фильма, который я бы смотрел перед каким-то событием, у меня не было. Да и таких событий, как полет у космонавтов, у меня не было. Хотя я неоднократно и с удовольствием пересматриваю картины Гайдая и Шукшина. – Только терпения и сил вам, Игорь Сергеевич. Идите до конца, и пусть вам сопутствуют удача и справедливость! – Спасибо. – Игорь Сергеевич! Вас я, конечно, лично не знаю. Но я знаю Пашу несколько лет как надежного товарища и честного, открытого человека. Я верю, что такой сын не мог быть воспитан преступником. А значит, ваше дело и приговор – абсурдная фикция и чей-то заказ. Я помню, как город начал меняться перед саммитом, и думаю, что этих перемен не было бы без вашего деятельного участия. Пожалуйста, не сдавайтесь и знайте, что вас в Приморье помнят и ждут. – Спасибо за поддержку. Напомним, что задать свои вопросы можно на официальном сайте экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва www.igor-pushkarev.com, а также в комментариях на страницах социальных сетей – Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

